Muriel, más motivado que nunca para desafiar al Real Madrid

El colombiano Luis Muriel, delantero del Atalanta, aseguró este martes, en la víspera de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que si el equipo de Bérgamo "cree en sus fortalezas" está capacitado para "ganar a cualquiera".

(Le puede interesar: Alarmas encendidas: James admite problemas para estar en la Selección)



"Jugar contra el Madrid siempre es algo prestigioso, la manera de afrontarlo creo que es darlo todo, es la única manera para tratar de hacerlo bien. En Sevilla en casa le ganamos 3-2 jugando un gran partido. Ellos estaban en un momento de gran forma además. Cuando lo das todo en el campo, si crees en tus fortalezas puedes ganar a cualquiera", dijo Muriel en la rueda de prensa de la víspera.



"Tenemos la oportunidad, si jugamos como sabemos hacerlo, de competir al más alto nivel", prosiguió el delantero colombiano, máximo artillero del Atalanta con catorce goles en la Serie A.



La larga serie de bajas con las que el Madrid llega a Bérgamo, sin el capitán Sergio Ramos ni el francés Karim Benzema, entre muchas más, no deben alterar de ninguna manera la concentración del Atalanta, destacó el delantero colombiano.



"Hemos visto los últimos partidos, llegar a un partido como este y no estar pendiente de la actualidad del rival sería un grave error. Si bien con las bajas, de pronto algunos resultados no tan buenos, el Real Madrid siempre será el Real Madrid. Vamos a tratar de competir al máximo, de darlo todo", dijo.



"Creo que no cambia nada el hecho de que el Madrid venga en no tan buen momento en Liga, aunque los últimos partidos los ha ganado. Y por historia el Madrid siempre ha hecho buenos partidos en "Champions".

(Lea además: Este es Juan Sebastián Serrano, el arquero de Alianza Petrolera)



No podemos confiarnos, es un partido de octavos ante un rival de los mejores al mundo", subrayó. Muriel está viviendo la mejor temporada de su carrera y vio puerta en los últimos nueve partidos consecutivos en los que fue titular.



"Siempre trato de estar concentrado, de trabajar de la mejor forma y ayudar al equipo. No cambia si entro en los últimos veinte minutos o soy titular, siempre trato de ayudar al equipo", aseguró, dando su total disponibilidad al técnico Gian Piero Gasperini.



EFE

Lo invitamos a leer

-Histórica noche para la Selección Colombia de baloncesto



-¿Dónde ver por TV el partidazo entre Atalanta y Real Madrid?



-James Rodríguez se estrenó en Twitch jugando y bromeando