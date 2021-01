Análisis: Luis Fernando Muriel y su idilio con el gol

Luis Fernando Muriel no para, no toma receso de gol, en cada oportunidad que tiene, cuando la tiene, porque no es un titular fijo del Atalanta de Italia, celebra con sus anotaciones que ya son costumbre. Ayer lo volvió a hacer, otro gol de los suyos. Su equipo no ganó, empató 1-1 con Udinese en un partido aplazado de la Serie A, pero el delantero, que hace rato anda en estado de gracia, hizo otra vez lo suyo, en un enero espectacular.

Muriel es un caso particular. Juega poco y eso no es impedimento para que mantenga su olfato de gol bien afinado. Si está en el banco de suplentes, guardándole la espalda a Duván Zapata, pues entra motivado, como si no fuera suplente de Duván con el que casi nunca puede jugar al tiempo, o como si quisiera demostrar que debería ser titular siempre.



Y si acaso arranca de inicialista, no pierde el tiempo, sabe muy bien que lo más seguro, por cosas del DT Gasperini, es que no juegue el partido completo, al fin y al cabo no lo ha hecho en ninguno de los 16 juegos que ha tenido en la presente Serie A, así que aprovecha el tiempo que le toca.



Su anotación de ayer no fue casualidad. Recibió la pelota afuera del área, a pase de Pessina, y fue directo al arco con un dominio perfecto, con la pelota como cosida a su guayo derecho, y casi en las narices del portero, con esa misma derecha, la punteó a la red. Fue el 1-1 en el minuto 44. Estaba hecha la tarea del goleador, porque al minuto 58, como de costumbre, se fue de la cancha para darle paso a su compatriota Duván Zapata, que, claro está, es otro goleador en potencia, con 7 goles en la Serie A.

Enero caliente

Ya son 11 los goles los que lleva Muriel en esta temporada del fútbol italiano. Incluidos dos dobletes, a Bologna y Crotone. Pero en lo que va del 2021 anda en un nivel que ya es especial: cinco goles en el mes, cuatro de Serie A y uno de la Copa de Italia. Muriel anota un gol cada 50 minutos. Y ya es el quinto en la tabla de goleadores en Italia.



Juega lo que juega, lo que le dejan, y siempre anota. Una dulce costumbre: le hizo uno al Sassuolo y ese día fue suplente. Le anotó al Parma, y fue titular. Le anotó al Benevento, y fue suplente. Y ahora contra Udinese repitió. Además, le anotó al Cagliari en la Copa, y ese día fue titular, convirtió y se marchó al minuto 89, siendo el partido en el que más minutos ha tenido en toda la temporada.



Su nivel goleador en Italia ha sido permanente, pero se ha incrementado en este mes de ensueño, en este enero espectacular, en este invierno caliente para el delantero que nunca juega completo.

Luis Fernando Muriel, delantero colombiano. Foto: EFE

Su racha de la temporada se amplía con la Selección Colombia, porque aunque el equipo, ahora dirigido por Reinaldo Rueda, anda golpeado, nadie puede quitarle a Muriel que ya hizo dos goles en la eliminatoria, contra Venezuela en la primera jornada. La siguiente convocatoria será en marzo, el 25 es el partido contra Brasil, así que lo ideal es que Muriel mantenga esa frecuencia de gol, que siga motivado.



En la Selección, claro está, su juego ha sido otro. Al menos en la era acabada de Queiroz. Si en el Atalanta sobresale jugando por la punta derecha y en el centro, en el corazón del área, en la Selección ha sido habitual por la izquierda, arrancando desde allí con su potencia. Dependerá ahora de Reinaldo el cómo va a aprovechar el nivel de Muriel.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET