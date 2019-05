El drama que vive Luis Enrique, el técnico de España

Luis Enrique, el técnico de la Selección de España, no pasa por buenos momentos, y se ha sentido ausente del fútbol en el último tiempo.

El estratega nacional estuvo ausente cuando se anunció la lista de los convocados para los dos próximos partidos que sirven para la clasificación de la Eurocopa 2020.



Luis Enrique no hizo el video, no habló de los jugadores que llamó para los encuentros contra Islas Feroe, el 7 de junio, y Suecia, el 10.



Pero eso no para. Se sabe que el DT no estará en la concentración del equipo y menos en el bando durante los dos partidos. El viernes pasado no se hizo presente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, debido a motivos familiares de acusa mayor.



Esos mismos inconvenientes lo obligaron a abandonar la Selección en Malta, a finales de marzo pasado, antes de un compromiso, por lo que el tema toma alas.



Luis Enrique no se ha visto en los estadios viendo los partidos, trabajo que hacen sus auxiliares, y menos ha ido a su oficina.



José Molina, director deportivo de la Federación, advirtió que entre las dos partes hay “un compromiso total y mutuo, que sigue vigente. Aclaró que en el momento difícil que vive tiene todo el apoyo y confianza en él.



Molina desmintió algunas informaciones que indican que Luis Enrique no seguirá más con la Selección.



Deportes