Luis Enrique Martínez, seleccionador español, consideró este miércoles, tras el triunfo por 7-0 contra Costa Rica en el inicio del Mundial de Qatar 2022, que el "elogio debilita", pero advirtió de que su equipo "ni va a especular ni se va a relajar" por esta victoria, al tiempo que ironizó que "había leído siempre que faltaba gol" a la selección y remarcó que este resultado los "refuerza claramente a todos". "

"No tengo ninguna duda de que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad, sino más, porque Alemania motiva. No me genera ninguna duda. Es evidente que el elogio debilita, pero no os preocupéis porque este grupo ni va a especular ni se va a relajar, porque veo la intensidad que viven, va a haber cambios en la alineación, tengo confianza en los 26. Nos puede ganar Alemania, pero no será porque haya relajación o se piense que está todo hecho", aseguró al término del choque en el estadio Al Thumama.



(Mundial de Qatar: la hincha que se roba todas las miradas, fotos y videos)

(Argentina: se filtra video de la charla técnica de Arabia Saudí, ¡tremendo!)



Y agregó: "Este resultado nos refuerza claramente a todos, pero no hay que olvidar que tenemos que jugar contra Alemania, que necesita ganar y nosotros queremos ganar si seguimos pensando en ser una opción real para llegar lo más lejos posible. Hoy lo celebraremos, nos iremos a cenar y disfrutar y mañana a empezar a prepara el partido de Alemania".



"El elogio debilita y estamos preparados para que no nos afecta nada, aunque es mucho mejor, por supuesto, que la corriente sea positiva", insistió en su comparecencia.

El recuerdo

Luis Enrque ha tenido la opción de enfrentarse a selecciones Colombia y en una charla recordó cuál ha sido el mejor gol que anotó.



El DT se acordó del partido en el que España superó a Colombia 4-0 en los Juegos Olímpicos de España en 1992.



"No he sido de marcar muchos goles espectaculares. Me gustó mucho uno que le marqué a Colombia en las olimpiadas. Un gol muy chulo, que me dio un pase Kiko, la controlé con el pecho al borde del área y le hice una ‘vaselina’ al portero”, dijo.