Luis Enrique Martínez, seleccionador español, apuntó a la Fifa como responsable de que se dispute un Mundial en Qatar "a pesar de todas las polémicas" y deseó que "la calidad de la vida mejore" gracias a la llegada de un evento de la dimensión de una Copa del Mundo.

"De ninguna manera me supone un problema", respondió Luis Enrique cuando fue preguntado por Qatar 2022.



"Es un Mundial, el evento más importante en el fútbol y la Fifa decidió hace años, a pesar de todas las polémicas que se sabían que se iba a generar, que se jugara allí", afirmó Luis Enrique.

¿Lo dijo en serio?



El DT se mostró eufórico tras dar la lista de 26 elegidos que disputarán el Mundial de Qatar, convencido de las posibilidades España y mostrando máxima motivación al afirmar que es "el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra".

"Luis Enrique persona está encantado, con energía, con muchas ganas de vivir esto de una manera diferente. Me acuerdo de mis seleccionadores y lo veo ahora diferente. Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas. No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo", manifestó en rueda de prensa.



Convencido de la idea que ha inculcado a la selección española, Luis Enrique no huye del papel de líder.



"He tenido la fortuna de entrenar en clubes a los mejores del mundo en una época y acepté el rol de liderar para que todo funcione", precisó.



"En función del rol del equipo he tenido el mismo objetivo, que todo fluya y consiga los resultados. Aquí como seleccionador puedo escoger los jugadores que mejor interpretan la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en un espacio muy corto", defendió.

"¿Cómo voy a tener alguna duda? No hay seleccionador mejor que yo...". 😎🔥



"¿Cómo voy a tener alguna duda? No hay seleccionador mejor que yo...". 😎🔥

Luis Enrique habló sobre las bajas de Sergio Ramos y Gerard Piqué y la sorpresiva inclusión de Ansu Fati a última hora. 🗣️



EFE