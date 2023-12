Luis Díaz pierde terreno en Liverpool y ya no es el más valioso: este es su precio

Luis Díaz siempre genera gran expectativa cada vez que juega con Liverpool y aunque el técnico Jürgen Klopp lo tiene como ficha fija en el esquema titular, el colombiano no se ha vuelto a reportar con goles en los últimos cinco partidos.



Pese a que el papel de Luis Díaz no es ser goleador del equipo, la valorización del colombiano se ha mantenido y sigue siendo cotizado en 75 millones de euros, pero ahora, su compañero Dominik Szoboszlai, ha logrado un alza importante e igualó al colombiano con ese mismo valor.

Luis Díaz entrenando en Anfield Road. Foto: EFE

Szoboszlai apenas ha jugado dos partidos de Premier League, siendo en uno titular y ha marcado un gol, demostrando poco a poco su potencial. Además, sus 23 años hace que sea un buen prospecto.



De acuerdo a estadísticas recientes en el mercado de valores del Liverpool, el húngaro ya igualó el precio de Luis Díaz y su compañero ha igualado cargas y de tener más oportunidades, podría superarlo en la plantilla.

Luis Díaz Foto: Darren Staples. AFP

Otro de los factores importantes es que Szoboszlai llegó a Liverpool tazado en 50 millones, pero en seis meses ha conseguido un alza en su valor, debido a su buena adaptación al conjunto red.



Por ahora, Luis Díaz sigue siendo el decimoquinto jugador más valioso de la Premier League, pero el colombiano deberá seguir demostrando su calidad y crecimiento en Liverpool para que su precio no quede estancado.

Luis Díaz jugando con el Liverpool. Foto: EFE

Top 5 de más valiosos del Liverpool:

Luis Díaz – 75 millones de euros

Dominik Szoboszlai – 75 millones de euros

Trent Alexander-Arnold – 70 millones de euros

Mohamed Salah – 65 millones de euros

Darwin Núñez – 65 millones de euros

Críticas a Luis Díaz en Liverpool

Liverpool empató sin goles contra el Manchester United y uno de los jugadores que fueron señalados del flojo rendimiento de los Reds en ataque es el colombiano, que no se salvó de las críticas de la prensa inglesa y recibió 'un palo' por su papel contra los Diablos Rojos.



El delantero de la Selección Colombia y varios de sus compañeros fueron tema de debate en Inglaterra, The Athletic publicó un artículo en el que critican el flojo rendimiento de él y sus compañeros de ataque.

Luis Díaz Foto: AFP

“El colombiano cuenta con solo tres goles en la máxima categoría esta temporada y cinco en total. Hay tantos momentos de verdadera promesa cuando interviene por la izquierda, pero muy poco producto final. Díaz no logró ganar su batalla con Diogo Dalot y, al igual que Núñez, fue reemplazado”, dijo el medio citado.



Y agregó: “Díaz, Núñez y Gakpo hicieron nueve tiros entre ellos, pero ninguno puso a prueba a André Onana. El United celebró el punto que buscaba y el Liverpool tuvo que lamentar su despilfarro. Núñez, Díaz y Gakpo no están dando lo que son capaces de hacer y esta vez, no hubo goles de otros lugares para rescatarlos”.

Con información de Futbolred.

