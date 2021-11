Luis Díaz y los colombianos que han sido nominados al premio Puskas

El colombiano Luis Díaz, gracias al tanto que consiguió en el partido ante Brasil de la pasada Copa América, figura entre los candidatos a recibir el Premio

Puskas 2021 en la gala The Best de la FIFA.



El ganador, que relevará en el palmarés al surcoreano Son Heung-min, será seleccionado por un jurado internacional integrado por leyendas de la FIFA y aficionados de todo el mundo registrados en la web del organismo internacional.

Falcao, el primer nominado

En 2012, Radamel Falcao fue nominado por un golazo al América de Cali que marcó con el Atlético de Madrid en un partido amistoso.

James, el ganador

En 2014, el icónico gol de James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 ganó el premio. Una volea impresionante.

Avilés Hurtado, desde México

El delantero colombiano Avilés Hurtado quedó en la terna en 2017 con una chilena que marcó con el Tijuana contra Atlas de Guadalajara.



Quintero, con River

Juan Fernando Quintero había sido el último colombiano en figurar en el listado, en 2019, con un tiro libre al ángulo contra Racing de Avellaneda.



La anotación de Quintero se dio al minuto 30 del partido entre River y Racing por la Superliga Argentina, el 10 de febrero de 2019. Un magistral cobro de tiro libre le dio la ventaja parcial 1-0 al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

