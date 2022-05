Luis Díaz está en una nueva final con el Liverpool. Luego de una serie bravísima ante el Villareal, el equipo 'red' certificó su paso al último juego de la Uefa Champions League y se ilusiona con su séptima 'orejona'.

Luis Díaz fue el encargado de cambiar el rumbo del partido de este miércoles y, con su gol y jugadas, le dio el paso a la final al equipo inglés.



De esta manera, el guajiro se convierte en el quinto futbolista colombiano en integrar el plantel de un equipo finalista de Champions.



(No deje de leer: Luis Díaz: vea el golazo de cabeza que marcó con Liverpool vs. Villarreal).

Colombianos en finales de Champions

Iván Ramiro Córdoba (Inter de Milán): campeón con el club italiano en 2010, cuando Inter derrotó a Bayern Múnich por 2-0. No jugó el partido.



James Rodríguez (Real Madrid): El '10' de la Selección Colombia ganó en dos ocasiones el torneo, 2016 y 2017. En ninguno de los partidos tuvo minutos. En el primer título, el Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid por penales y, en el segundo, derrotó 4-1 a Juventus.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): Hasta ahora es el único colombiano que ha jugado una final de Champions League. Lo hizo en 2016, en Juventus vs. Real Madrid. Para su lamento, los italianos fueron goleados 1-4 y él salió expulsado.



Davison Sánchez (Tottenham): El volante hizo parte del plantel de los 'spurs' que fue finalista de Champions en 2019. Por lesión no jugó. Su equipo perdió con el Liverpool.

