El exfutbolista Ronaldinho, que acompañó el pasado viernes a Faustino Asprilla en la 'revelación' de su voto por el ingeniero Rodolfo Hernández para la Presidencia, volvió a 'conectarse' con Colombia en las últimas horas.

'Es difícil elegir solo uno...'

Retirado hace años, el campeón mundial con Brasil en 2002 habló de sus favoritos a la hora de sentarse frente a la TV para ver fútbol. En su lista de 'atractivos' apareció un colombiano: Luis Díaz.



"Es difícil elegir solo uno... Creo que cada club tiene un gran jugador que me gusta ver, pero creo que los jugadores de ataque del Liverpool son los jugadores que realmente me gusta ver en la actualidad", declaró 'Dinho'.



Ronaldinho parece disfrutar a Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané. Ahora, cuando 'Dinho' vuelva a ver a los 'reds' tendrá también al uruguayo Darwin Núñez, quien en las próximas horas, según la prensa europea, será nuevo jugador del Liverpool.

FUTBOLRED