El Liverpool empezó el 2023 con las mismas dudas con las que cerró el 2022. En su primera salida del año, el pasado lunes ante el modesto Brentford, el equipo de Jürgen Klopp chocó de frente con la dureza de las cifras.

En los datos del partido como tal, el marcador del 3-1 en contra fue el primer aviso. Luego, la impotencia retratada en el hecho de que tuvo el 73 % de posesión de pelota y no logró hacer daño, empeoró el panorama. Al final, el balance general terminó por simbolizar que el Liverpool de esta temporada parece estar lejos de la sombra del de la anterior.



Transcurridas las primeras 17 fechas de la Premier League, el Liverpool se ubica sexto en la tabla, con 28 puntos, a 16 del Arsenal londinense, que es líder. Este es el segundo peor registro de arranque de los casi ocho años que lleva Klopp al frente del plantel. Por hacer un paralelo, con 21 fechas por jugarse todavía, el equipo ya acumula cinco derrotas, cuando en el torneo anterior, del cual fue segundo, tan solo cayó en dos oportunidades.



La situación se presenta de alerta máxima para el Liverpool, pues todavía no hay una solución clara a pesar de las intenciones del DT por darle un viraje a la situación.

⚽️ @Darwinn99 había convertido el tanto del descuento para el Liverpool ante el Brentford, pero el VAR marcó fuera de juego.



Las razones de la debacle

El primer factor que aparece en el retrovisor de las causas de la debacle actual tiene que ver con la salida del senegalés Sadio Mané, quien fue una figura determinante durante los cinco años que estuvo en el club.



Desde la partida del africano en el último junio, el ataque del Liverpool, que en el primer semestre del 2022 jugaba de memoria, perdió el pentagrama.



Con otra forma de tocar el mismo instrumento, el uruguayo Darwin Núñez llegó a reforzar la ofensiva, pero su rendimiento ha estado lejos de las expectativas.



En esa misma zona, resulta ineluctable mencionar el bajo rendimiento del egipcio Mohamed Salah, hoy único sobreviviente del tridente titular de hace un año. A la altura de las 17 fechas, durante el ciclo pasado, Salah ya llevaba 15 goles anotados. En este curso tan solo acumula 7.



El resto del cuadro de lamentos en el ataque lo completan las lesiones del guajiro Luis Díaz —quien de haber tenido un buen manejo quizá estaría disponible hoy—, del portugués Diogo Jota y del brasileño Roberto Firmino.



En la enfermería también están los volantes James Milner, Jordan Henderson y Arthur, y el que parece estar ingresando a la lista es el neerlandés Virgil van Djik, quien se retiró con molestias ante el Brentford y agravó una ya diezmada línea de defensores.



Bajo la misma dinámica, quienes sí están en condiciones físicas no logran dar con su mejor nivel. Hombres como el propio centrocampista español Thiago, eje del equipo que llegó a la última final de Champions, y el lateral escocés Andrew Robertson, pulmón por la banda izquierda, no tienen la brújula calibrada.



Ahora, con un calendario retador en la liga local (Brighton, Chelsea, Wolverhampton, Everton y Newcastle), y un destino difícil de revertir allí, el Liverpool trata de mirar hacia el partido de ida de octavos de final (21 de febrero) de Champions contra el Real Madrid, su verdugo en el último juego de la versión pasada.



La esperanza hasta entonces parece fijarse en recuperar a hombres como el propio Díaz y esperar que Cody Gakpo, figura del Mundial de Catar que llegó hace días al equipo, entre en calor. Asimismo, no se descartan nuevas contrataciones que le den otro aire al Liverpool, porque a los que están parece que se les está acabando.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

