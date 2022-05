El empate del Manchester City el domingo contra el West Ham (2-2) puso al rojo vivo la definición del campeón de la Premier League.

Liverpool, que está al acecho del equipo de Pep Guardiola, se juega este martes, en 90 minutos, la opción de llegar a un punto de diferencia para la última jornada, que será el domingo a las 10 de la mañana.



La escuadra en la que juega el colombiano Luis Díaz no pierde la esperanza de hacer historia. Ya ganó los otros dos torneos que podía ganar en Inglaterra, la Copa de la Liga y la Copa FA, ambas contra el mismo rival, Chelsea, y por la misma vía, los lanzamientos desde el punto penalti, después de dos maratones de 120 minutos, llenas de emociones, en las que, sin embargo, no hubo goles.



Dos partidos claves



Ahora, Liverpool se juega el sueño en tres partidos: dos para ganar la Premier, hoy contra Southampton, y el domingo contra Wolverhampton, y luego, el 28 de mayo, buscará recuperar el título de la Champions League, que Klopp ya ganó en 2019 y que para Díaz sería una experiencia nueva.



Klopp, sin embargo, ya había perdido otra Liga de Campeones, un año antes de su título más importante.



Lo hizo contra el Real Madrid, el mismo equipo que enfrentará en Saint-Denis por el título el último sábado de este mes. Según Klopp, van a enfrentar al rival con “más experiencia en la Liga de Campeones de este planeta”.



Pero el técnico alemán no deja de lado la responsabilidad local: “Entre ahora y entonces (la final de la Champions) tenemos todavía dos partidos importantísimos”.



Liverpool ha perdido a varias piezas por lesiones en las últimas jornadas. A las bajas de Andrew Robertson y el brasileño Fabinho se sumaron, el sábado, las del egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk, quienes son duda para el partido de este martes.



“Debemos tomar muchas decisiones. Pero lo que puedo prometer, definitivamente, es que haremos una alineación para intentar ganar el partido en Southampton”, aseguró Klopp.



“Ya contaba con que Virgil no estuviera contra el Southampton antes de jugar contra el Chelsea, porque venía jugando mucho. Era algo que tenía claro”, agregó.



Sin embargo, Liverpool depende de lo que haga el City en la última fecha y Klopp lo tiene claro.



“No sé cuándo fue la última vez que el City perdió puntos dos partidos seguidos. El Aston Villa tiene que jugar entre semana y no espero que el City pierda puntos contra ellos”.

¿Estará Díaz?

No está previsto que Díaz quede afuera de la convocatoria para este partido.



De hecho, el colombiano nunca ha quedado por fuera de la lista de disponibles y solamente en dos ocasiones se quedó en el banco de suplentes: el 13 de febrero, contra el Burnley, cuando estaba recién llegado al club, y el 2 de abril, contra el Watford, tres días antes de su exhibición contra el Benfica en la Champions, cuando anotó un gol y aportó una asistencia.



Pese a la cercanía del reto de buscar la Premier, la prensa le sigue preguntando a Klopp por la final de la Champions. Pero Liverpool sigue soñando con todo y espera tener su mejor equipo disponible. Al fin y al cabo, ganar los cuatro torneos en disputa lo metería en los libros de historia.



