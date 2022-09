Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no pudo explicar por qué su equipos sufrió una derrota por 4-1 ante el Nápoles, de las más abultadas en la historia de su equipo en la Champions League, y dijo que necesita tiempo para asimilarlo.

"Es muy difícil aceptar esto. Si has visto el partido es sencillo ver que empezaron con dos penaltis a favor y que el Nápoles jugó un gran partido y nosotros no. Esa es la primera explicación de la derrota", dijo el alemán en BT Sport.



"Todo es muy obvio, pero, ¿por qué ha pasado? No te puedo responder ahora. Déjame pensarlo y te diré. Ahora mismo es muy difícil asumir esto", aseguró.

¿En la picota?



Klopp sabe que el momento no es el mejor y que la salida de Thomas Tuchel del banquillo del Chelsea es una pésima noticia para él.

El técnico se refirió a la posibilidad de que en el Liverpool tomen una decisión parecida a la del Chelsea.



"No pienso que vaya a ser destituido, pero quién sabe. Tenemos diferentes tipos de propietarios", comentó.



Y agregó: "Los nuestros son más tranquilos y esperan que yo saque adelante esta situación. El día que cambien de opinión me lo dirán".



Klopp no se explicaba cómo pasó todo, cómo fue esa goleada del Nápoles y por qué su equipo se ha visto mal.



"Nos marcaron un penalti y fallaron otro, pero los dos goles siguientes se los servimos en bandeja. Deberíamos haber defendido mejor. Con 3-0 tuvimos ocasiones, pero nunca estuvimos en el partido. Hasta que no entró Thiago al campo, no recuerdo una sola presión bien hecha", concluyó.



