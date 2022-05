La lucha por el título entre Manchester City y Liverpool, separados por un solo punto, podría vivir un giro importante y tal vez decisivo en la 36ª jornada de Premier League. Los Reds no paran, no tienen tiempo, cada nuevo partido es como una final, como el de este sábado cuando reciben la visita del Tottenham (1:45 p.m. TV de ESPN), mientras que el City juega mañana contra Newcastle.

Después de haberse clasificado a su tercera final de Liga de Campeones en cinco temporadas después de vencer el martes al Villarreal (ida 2-0, vuelta 3-2), los Reds siguen optando al póker de títulos. Y por eso no pueden ceder un centímetro en la lucha con el City, que anda golpeado por la eliminación de la Champions, a manos del Real Madrid.

Klopp, sobre Díaz

Luis Díaz. Foto: EFE

Liverpool goza del gran momento de sus jugadores, y entre ellos, del colombiano Luis Díaz, que esta semana volvió a llevarse todos los elogios de la prensa mundial, con su gran actuación contra Villarreal. De hecho, ayer el DT Jürgen Klopp volvió a referirse a él, a su nivel, y dio nuevos detalles sobre su contratación.



“Ha tenido un gran impacto, está claro. En cualquier equipo del mundo hay espacio suficiente para un jugador de clase mundial. Eso es Luis y por eso estábamos tan desesperados por tenerlo. Lo fichamos y eso marca toda la diferencia”, dijo el entrenador en rueda de prensa. Luego, se refirió a la veloz adaptación del colombiano, que llegó al club el 4 de febrero pasado. “Haber involucrado a un jugador excepcional fue bueno para nosotros, definitivamente. Gracias a Dios que tomamos esa decisión porque él ayudó en todas partes”.

Luis Díaz demuestra partido a partido su gran nivel, y parece que en cada nueva presentación su nivel sigue en ascenso. En el partido del martes no arrancó de titular, así que se espera que hoy pueda ser una de las armas de Klopp para buscar la necesaria victoria y seguir en carrera para intentar ganar la Liga Premier.



Mientras tanto, Klopp también analizó el tema del idioma de Luis, que a su llegada encontró como barrera el no hablar inglés, aunque en la cancha no tiene idioma. “Se comunica con todos sin hablar realmente el idioma. Tenemos la facción española que lo ha ayudado mucho. Thiago, Fabinho, Bobby (Firmino), Alisson, Adrian… todos lo han ayudado. Es muy cercano a Curtis y Harvey, no tengo idea de cómo hablan (risas)”, concluyó Klopp.

Pensando en Tottenham

Hasta el momento, Luis Díaz ha jugado 21 partidos con la camiseta de Liverpool. Lleva 5 goles y 3 asistencias y viene de ser elegido como el mejor jugador de la semifinal de vuelta en la Champions League contra el Villarreal.

En el partido, Klopp dispone de todo su equipo, para él es previsible que haga algunos movimientos, debido a la exigencia del cierre de temporada. El próximo sábado jugará la final de la FA Cup contra el Chelsea, y el 28 de mayo disputará la final de la Champíons contra Real Madrid. Además, ya ganó la Copa de la Liga.



Justamente, en la antesala del juego de hoy, todas las preguntas apuntaban al Madrid, a lo que Klopp comentó: “Estoy feliz de jugar la final y de tener una oportunidad de ganar el título. Pero antes de eso quedan varios partidos por jugar, así que estaría bien que pararan las preguntas sobre el Madrid hasta entonces. Trabajaremos en la final desde el 22 al 28, no antes”.

En frente estará hoy el Tottenham, del colombiano Dávinson Sánchez, que ha perdido protagonismo en el equipo.



