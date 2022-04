Liverpool, vencedor por 3-1 en campo del Benfica en la ida, parte como grandísimo favorito para alcanzar las semifinales de Liga de Campeones, un objetivo que comparte con el Manchester City, en peligro en campo del Atlético Madrid, al llegar a la capital española con un solo gol de ventaja (1-0 en el Etihad Stadium).

Los Reds, que ganaron la Champions en 2019, hicieron lo más difícil en la ida en el Estadio de la Luz, y sería sorprendente ver al Liverpool hundirse en Anfield. Los jugadores de Jürgen Klopp casi no conocen la derrota: solo han concedido una esta temporada en la escena europea, y sin consecuencias, en la vuelta de octavos de final contra el Inter de Milán (1-0).

Díaz, la apuesta de Klopp

Aunque Liverpool no debe confiarse, ya que ese único revés llegó en su estadio contra un Inter que estuvo cerca de remontar tras el triunfo inglés en la ida en San Siro por 2-0.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz se quedó sin jugar en la victoria del Liverpool. Foto: Paul Ellis. AFP

Además, la punta de lanza del Liverpool, el egipcio Mohamed Salah, no parece andar en su mejor forma desde su regreso de la Copa de África de Naciones (CAN), donde los Faraones cayeron en la final contra Senegal el 6 de febrero.



Se espera la presencia del colombiano Luis Díaz, quien fue titular en el partido de ida, en el que anotó el tercer gol del partido y no solo se llevó todos los elogios, sino que fue elegido como el mejor jugador del partido.



Díaz solo jugó 20 minutos el domingo en el partidazo contra el Manchester City en la Liga Premier, así que es posible que Klopp lo tenga como arma para encarar la Champions. El colombiano ha jugado 3 partidos en el torneo europeo desde que llegó al club inglés, y lleva un gol.



De hecho, Klopp dijo que la alineación podría tener variantes y que no lo piensa por el partido que sigue, sino por el que jugó contra el City. “Es un calendario muy apretado, nadie se ha lesionado por lo que sé, pero tenemos que ver quién está más fresco”.

Klopp anhela la semifinal

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz (der.) deja atrás a Gilberto, del Benfica, Foto: Miguel A. Lopes. Efe

Además, Klopp subrayó que quieren ser el equipo “al que nadie quiere encontrarse” y que espera mostrar la misma imagen que la semana pasada. “Jugamos bien en Benfica y me gustó. El objetivo es ser ese equipo al que nadie quiere enfrentarse. Jugar de forma agresiva, defendiendo bien... Sabemos cómo juegan, cómo tratan de aislar a Darwin y aprovechar la velocidad de Rafa Silva. Hay mucho en qué trabajar”, dijo Klopp en rueda de prensa.



Si el Liverpool elimina al Benfica, disputará sus terceras semifinales de Liga de Campeones desde que llegó Klopp. Un empujón a un club que busca el póker de títulos esta temporada.





Liverpool vs. Benfica

2 p. m.

TV: ESPN





EFE y AFP

Más noticias de deportes