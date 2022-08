Liverpool no la pasa bien en este arranque de temporada de la Premier League. En sus tres primeros partidos de la competición ha dejado más incertidumbres que certezas. Aún no gana, anda por el puesto 16 de la tabla de posiciones y sus rivales directos le toman ventaja.

Este lunes, con Luis Díaz de titular, el equipo se vio superado por un eficaz Manchester United que se impuso en su casa 2-1, propinándoles a los reds su primera derrota de la temporada y, de paso, la primera de todo el 2022 en la competición inglesa.



Es curioso hablar de crisis en un equipo tan fuerte como Liverpool, pero justamente en planteles tan poderosos no hay tiempo para malas rachas. En la Premier League, un parpadeo puede significar perder la opción de título, así el campeonato recién comience.



Liverpool pasa un mal momento. Está lleno de lesionados, empezando por el mediocampista Thiago Alcántara, que es quizá la baja más importante que tiene el DT Jürgen Klopp, pues se trata de un eje fundamental del juego del equipo de Anfield.



Además de eso, Liverpool tuvo la baja obligada de su flamante refuerzo, el uruguayo Darwin Núñez, que se hizo expulsar en la jornada anterior contra Crystal Palace. Y todo eso se suma a que Liverpool aún busca la mejor forma de llenar el vacío dejado por Sadio Mané, la figura que abandonó el equipo esta temporada para ir al Bayern de Múnich.

El papel de Díaz

Luis Díaz recibe fuerte golpe. Foto: EFE

En este escenario, se espera mucho del colombiano Luis Díaz, que no es directo responsable del mal momento, pues, de hecho, en la jornada anterior fue el encargado de rescatar un punto cuando se perdía contra el Crystal Palace, y con un golazo.

Sin embargo, en el partido contra el United, Díaz no vio una. El colombiano recibió una marca asfixiante, no encontró espacios ni sociedades, y a nivel individual no pudo inventar una de sus acostumbradas jugadas. Díaz jugó los 90 minutos y la imagen que definió su partido fue una fuerte entrada que recibió de parte del defensor Varane, que lo levantó y lo dejó muy dolorido.

El diario 'Liverpool Echo' calificó a Díaz con 6 puntos. “En una batalla real con Dalot, el delantero mostró un impulso y propósito. Y una opción negada por De Gea a quemarropa”, dijo el diario en la descripción del partido del colombiano.



Sobre la situación del equipo, el mismo medio comentó: “Antes de que se pueda hablar de lo que podría lograrse esta temporada, los rojos deben rectificar sus deficiencias y rápido. Si no lo hacen, sus objetivos finales pueden ser enviados a la basura antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano”.

Un equipo desconocido

Con Cristiano Ronaldo (que solo jugó los últimos minutos) y Harry Maguire en el banquillo, el equipo que entrena el holandés Erik ten Hag logró la victoria con los tantos de los internacionales ingleses Jadon Sancho (16) y Marcus Rashford (53).

El Liverpool, que había dado una imagen muy pobre durante los primeros 80 minutos, estuvo cerca de marcar en un rechace contra su portería de Lisandro Martínez que desvió a córner David de Gea (81).



En el saque de esquina, Salah aprovechó un rechace del portero español y ante la pasividad de la defensa recortó diferencias, aunque sin tiempo ya para buscar más. “No tengo muchos argumentos, perdimos el partido. Otro día, con más convicción de lo que estamos teniendo, podemos darle la vuelta. Así es”, dijo Klopp al final del juego.



Con este resultado, el United (que había perdido sus dos primeros partidos) sale del pozo de la clasificación (14.º) y supera a un Liverpool (16.º) que, tras dos empates iniciales, sigue sin conocer la victoria y queda ya a 7 puntos del líder Arsenal y a 5 de su gran rival por el título, el Manchester City.





