La posibilidad de que Luis Díaz deje el Porto de Portugal y pase a un club de una de las cinco grandes ligas de Europa parece crecer con el paso de las horas. La actuación del guajiro, máximo goleador y revelación de la Copa América de Brasil, despierta muchos intereses.

Uno de los clubes que más parece interesado en la llegada de Díaz a sus filas es el Liverpool. A pesar de que el equipo que dirige Jürgen Klopp ha marcado una buena cantidad de goles esta temporada (42, más que cualquier otro club), hay circunstancias que moverían a esta escuadra a intentar su fichaje.

Así es el interés del Liverpool por Díaz

El periódico Liverpool Echo asegura que este equipo está muy interesado en Díaz y que lo viene siguiendo.



“Los fanáticos del Liverpool pudieron ver a Díaz jugar de cerca dos veces esta temporada, cuando se alineó contra los Rojos en sus dos enfrentamientos del Grupo C de la Liga de Campeones”, dice el diario.



“Aunque Díaz se desempeñó solo de manera adecuada en esos partidos, sus exhibiciones a lo largo de toda la campaña hasta ahora sugieren que es una estrella en ciernes con un techo muy alto”, agregó.

Cuánto podría pagar el Liverpool por el colombiano

Liverpool Echo, incluso, habla de una cifra por su transferencia y recordó que antes de comenzar la temporada ya hubo un interés del Everton, el histórico rival de los Reds, en una posibilidad que incluía el posible regreso de James Rodríguez al Porto.



“Desde entonces, el Liverpool ha sido vinculado, con rumores que afirman que el Porto aceptará menos de su cláusula de liberación de 65 millones de libras”, asegura la publicación.



Así como la revista Four Four Two comparó a Díaz con otra figura y lo llamó el ‘Cristiano Ronaldo colombiano’, Liverpool Echo dijo que el guajiro tiene características similares a las de Sadio Mané, una de las figuras del equipo de Klopp.



“El jugador de 23 años juega por la izquierda del ataque del Porto, aunque es diestro. Esto significa que opera más como un rematador que como un creador, destacado por su rendimiento de goles esta temporada en comparación con las asistencias: solo dos”, explica el diario. “Al igual que Mane, Díaz es rápido y un regateador peligroso, capaz de sortear a los defensores y alejarse de ellos con relativa facilidad”, concluyó.



