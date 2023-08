Colombia es históricamente un país de exportación de futbolistas. Hay jugadores colombianos regados por todo el mundo, en cada continente, y en cada mercado de fichajes se abren nuevas ventanas. Unos se van, otros llegan, hay movimiento permanente. Sin embargo, hoy por hoy solo hay dos colombianos que pueden decir que están en la verdadera élite del fútbol, en el primer mundo del balompié, en un club top: Luis Díaz en Liverpool y Juan Guillermo Cuadrado en Inter.

Los grandes referentes del fútbol colombiano hoy son ellos, porque son los que mejor ubicados están, integrando dos de las grandes principales ligas del mundo y en equipos top. Luis Díaz llegó en 2022 al Liverpool y es uno de sus jugadores imprescindibles, tanto así que arrancó la nueva temporada con gol el fin de semana contra Chelsea. Luis, tras superar su lesión de rodilla que lo tuvo inactivo seis meses, retornó mejor que nunca y dispuesto a mostrar su mejor versión. Se encuentra en un club de élite, y aunque esta vez no tendrá Champions, compite en la principal liga del mundo, la Premier.



Cuadrado estuvo 8 años siendo referente de Juventus, ganando títulos, y cuando le llegó la hora de salir, a sus 35 años, cayó parado, pues en vez de irse para Arabia u otro destino, fue fichado por el Inter de Milán, que es otro de los prestigiosos de Europa. De hecho, es el actual subcampeón de la Liga de Campeones. Por eso, Cuadrado sigue en lo más alto y con fútbol para seguir brillando en Europa.

Los otros símbolos nacionales ya no están a ese mismo nivel. Sí, algunos están en ligas importantes, hay otros futbolistas en Inglaterra, en España y en la misma Italia, pero no al nivel de Díaz y Cuadrado. De hecho, James Rodríguez, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del país, se fue de Grecia y acaba de debutar con su nuevo club, el São Paulo de Brasil, tras 4 meses sin jugar, y seguramente le va a costar tiempo encontrar su mejor forma.

Panorama

Haciendo un recorrido europeo entre las cinco ‘grandes’ ligas, por España no se encuentra un gran referente colombiano. Falcao García ya ni es titular en el Rayo Vallecano. Los otros colombianos presentes allí son el atacante Luis Suárez, del Almería; el lateral Johan Mojica, del Osasuna, y el central Bernardo Espinosa, del Girona. En Inglaterra hay presencia además de Díaz, con jugadores como Davinson Sánchez, que sigue en Tottenham; Jefferson Lerma, en Crystal Palace; Jhon Jader Durán, en Aston Villa; Steven Alzate, en el Brighton, o Luis Sinisterra, del Leeds, y Yaser Asprilla, del Watford, estos dos últimos en segunda división. Pero de todos, ninguno pelea en la élite del fútbol inglés. Quizá Dávinson, quien también ha perdido protagonismo y su futuro es incierto.



En Italia, detrás de Cuadrado están el defensor Yerry Mina, que acaba de llegar del Everton a Fiorentina; Jhon Lucumí, en Bologna; Luis Fernando Muriel, en Atalanta, o Duván Zapata, que está cerca de fichar por la Roma. El caso de Duván es especial porque llegar a Roma sería dar un salto importante, pero el delantero ya no está en su mejor momento y deberá subir su nivel para sobresalir en el equipo de José Mourinho.

El resto del mapa

Hay otras dos ligas que están escalones abajo, la alemana y la francesa. En Alemania, las noticias no son alentadoras. Hoy el colombiano más destacado es Rafael Santos Borré, pero por su falta de continuidad en el Eintracht Frankfurt está a punto de marcharse, y de su destino se ha especulado hasta con River Plate. También está Gustavo Puerta, que aún está muy recién llegado al Bayer Leverkusen. Por Francia hay dos jugadores, Óscar Cortés y Déiver Machado, ambos en el Lens.



De resto, hay muchos jugadores compitiendo en otros países con menos vitrina. En el caso de Portugal, tras la partida de Díaz y luego la de Matheus, hoy no hay un gran referente: están algunos como Cristián Borja (Sporting) o Sebastián Pérez (Boavista). Incluso en el radar de la Selección Colombia el espectro gira hacia Rusia, donde se ha destacado Wílmar Barrios, en el Zenit. También están Mateo Casierra y Jhon Córdoba. Y si salimos de Europa, David Ospina y Matheus Uribe están en Arabia, el nuevo imperio de fichajes. Pero el arquero no ha jugado en todo el año por una lesión.



En conclusión, el mapa de futbolistas colombianos está nutrido, hay mucha presencia internacional, pero esta no fue una ventana muy agitada de transferencias. El paso de Cuadrado al Inter es lo mejor. Se destacan el retorno a la actividad de James en Brasil, la llegada de Mina a la Fiorentina y el posible arribo de Duván Zapata a la Roma. Pero estamos lejos de poner otra figura en uno de los equipos top del mundo.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

