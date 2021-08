¿Es viable el canje Lucho Díaz-James Rodríguez? Esto opina el DT del Porto

La noticia surgió en Inglaterra: Everton busca a Luis Díaz, figura del Porto, y para ficharlo pondría dinero y agregaría un canje por James Rodríguez. La operación ayudaría para que James tenga un segundo aire en su carrera, y para que Díaz llegue a la liga más llamativa, hoy por hoy, en Europa.

A falta de pocos días para el cierre del mercado de pases (31 de agosto) en Europa, el equipo inglés se habría acercado al Porto para hacer la propuesta, pues ven en Díaz un jugador de mucho potencial para explotar en la Premier League.



Este sábado, el diario portugués ‘O Jogo’ reveló que Sergio Conceição, entrenador de los dragones, ya tiene una decisión sobre la operación, y se la habría comunicado a los directivos del club.



Según la versión del medio luso, Conceição se ilusiona con Díaz para esta temporada. Además, tiene un grupo difícil en Champions League, junto a Atlético de Madrid, Liverpool y AC Milan, por lo que necesita a sus mejores fichas.



De esa manera, el entrenador “no ve con buenos ojo la pérdida del extremo. Incluso, la posibilidad de tener a James lo ha hecho cambiar de opinión”, indica ‘O Jogo’.



Por lo contrario “’Lucho’, es considerado un elemento imprescindible para Conceição y una eventual salida sería potencialmente nefasta para su equipo”.



Así, el mismo entrenador del Porto le cerraría otra puerta a James Rodríguez, que a falta de tres días para el cierre del mercado de fichajes, no encuentra equipo y en Everton no lo tendrán como principal opción.



El guajiro Díaz, en cambio, tiene servida una temporada para brillar y consolidarse; y así, para el 2022/2023, sí dar un paso en su carrera, con la esperanza de estar mejor cotizado para fichar por un gran de Europa.



REDACCIÓN FUTBOLRED