Luis Díaz arrancó la temporada 2023/2024 brillando en el Liverpool FC. En dos jornadas de la Premier League ya anotó la misma cantidad de goles, además de demostrar un buen nivel en el ataque de los ‘reds’.

El colombiano viene de superar una larga lesión y por primera vez hizo la pretemporada completa bajo las órdenes del entrenador Jürgen Klopp; así, viene en gran nivel y los hinchas están felices con el buen momento del guajiro.



Es por es que el artista Andy Hodgson, aficionado del Liverpool, compuso una canción para Díaz, que ya está sonando a los alrededores de Anfield, el mítico estadio de la ciudad inglesa.

'¡His name is Lucho!'

Luis Díaz y Jürgen Klopp Foto: Efe

‘Se Llama Lucho’ (His name is Lucho) es la nueva canción en honor a Luis Díaz, y los hinchas ya se están aprendiendo la letra, pues es muy sencilla y especial, para recordar al colombiano.



“Su nombre es Lucho, vino de Porto. Vino a marcar, vino a marcar. Vino a anotar, anotar, anotar. Él es Luis Díaz, él es de Barrancas. ¡Y juega en el Liverpool!”, dice la letra, que va con las tonadas de la famosa ‘Bella Ciao’.





