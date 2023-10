Luis Díaz y el secuestro de su papá: país enfermo (Meluk le cuenta)

Hay momentos en los que no es posible hablar de fútbol. Sería meter la cabeza en la tierra. Hoy nos importa un bledo la pelota, si rueda o no; si entra o no. Hoy lo único que importa es que aparezca Luis Manuel Díaz Jiménez, el papá de Luis Díaz, de nuestro Lucho, del futbolista más importante de Colombia. ¡Que sea liberado! ¡Que vuelva a su casa!

Desde este pequeño lugar de tinta y papel envío mi abrazo solidario a Luis y a su familia, y mi deseo profundo de que esta columna esté desactualizada cuando se publique, porque ya habrá regresado don Luis Manuel sano y salvo del tormento del secuestro.



Por fortuna, Cilenis Marulanda, la mamá de Luis Díaz, está en libertad, pero con el corazón en suspenso, como lo tenemos todos.

Luis Manuel Díaz y su hijo. Foto: Cortesía

El secuestro es eso, “una muerte suspendida”, como lo definió en el libro de ese nombre Emilio Meluk, reconocido psicólogo, quien fuera director de ese departamento académico en la Universidad Nacional y experto en el impacto psicológico del secuestro en las víctimas y sus familias.



El secuestro es una de las torturas más crueles a las que puede ser sometido un ser humano. Nadie, ni el más brutal de los verdugos, merece esa aberración.

Hoy volvimos a perder todos como sociedad y como personas.



La vileza en las redes sociales de utilizar políticamente esta tragedia en el mismo día de las elecciones locales demuestra que somos una sociedad enferma, un país hostil, violento, de recelos, insultos, terquedad y calumnias, que no respeta nada, ni esta desgracia que vive la familia de Luis Díaz, que es futbolista quizás porque este es un país de oportunidades limitadas. Lucho sufre esta pesadilla por ser juicioso y exitoso. ¡Una cosa infame!

Luis Díaz habló con el director de la Policía, general William Salamanca, sobre el secuestro de su padre. Foto: Rodrigo Buendía / AFP

Hoy no importa si la Selección Colombia clasifica al Mundial o que jugará contra Brasil. Hoy solo importa la liberación pronta del papá de Luis Díaz.

Este país enfermo necesita esa luz de esperanza...

