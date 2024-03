Video | Luis Díaz y el reporte que frenó su llegada al Barcelona: ‘Vive del pasado’

Luis Díaz se ganó un espacio en el Liverpool y hoy es el jugador colombiano más representativo en el fútbol mundial. Tras su llegada al club inglés a comienzos de 2022, el guajiro se convirtió en pieza clave del esquema del DT Jürgen Klopp.

Díaz ha jugado 85 partidos con el Liverpool, sumando todas las competiciones oficiales. Marcó 22 goles y aportó 13 asistencias. Y ya ha ganado cuatro títulos: dos Copas de la Liga, una Copa FA y una Community Shield.

Sin embargo, Díaz ha sido un objetivo pendiente del FC Barcelona desde hace mucho tiempo. Incluso, antes de su llegada a Inglaterra, estuvo en la carpeta de los catalanes, como lo reconoció el presidente de ese club, Joan Laporta, en entrevista con EL TIEMPO a finales de 2022.

“No hubo prácticamente opción. Cuando llegamos nosotros, era un jugador que realmente nos interesaba, pero ya Liverpool tenía las negociaciones muy avanzadas con el Porto”, dijo entonces Laporta. “Es un jugador de un gran talento, rápido, tiene gol, es explosivo, pero ahora es jugador del Liverpool y ese club me merece todos los respetos”, agregó.

Joan Laporta Foto:Nestor Gomez. EL TIEMPO Compartir

Sin embargo, ahora se conoce un reporte con el que el Barcelona le bajó el pulgar a Díaz. En charla con la cadena SER, Bojan Krcic Sr., padre del exjugador ‘culé’ y miembro del departamento de scouting del club, dio sus razones para descartarlo, pese a que le había hecho seguimiento.

"Luis Díaz tiene calidad, tiene talento, tiene velocidad, tiene dribling, tiene gol, tiene todo. Pero si te fijas, no tiene continuidad en el rendimiento, no es titular indiscutible. Esto le pasó en Porto. Es un futbolista que te hace un partidazo y al siguiente no está, vive del pasado”, aseguró Bojan.

Cifras de Luis Díaz en Porto y Liverpool

Díaz alternó en las primeras temporadas en el Porto. En su primer torneo, 2019-20, jugó 29 partidos de liga, de los cuales fue titular en 20. En la segunda, 2020-21, de 30 apariciones, 16 fueron como inicialista.

Sin embargo, el guajiro luego se consolidó: jugó 18 partidos, todos como titular, en su último semestre en Portugal, antes de irse a Liverpool, donde, de 57 partidos en la Premier League, ha sido titular en 44.

