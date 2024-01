Luis Díaz y el Liverpool se quedarían si una de sus estrellas: ‘Trato cerrado’

Los rumores, todo indica, que tienen otra cara, cuando se habla de Mohamed Salah, la estrella del Liverpool líder de la Liga Premier, quien se fue del equipo para integrar la selección de Egipto.

Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que Salah se va a ir a mediados del 2024 y antes de cumplir su contrato con el club.

Liquidado

El exportero internacional Paul Robinson aseguró que Salah no seguirá en el Liverpool y señaló que el jugador se irá para estar más cerca de su familia.



“Para mí es un trato cerrado", dijo el en podcast 'Inside Truck' el exjugador.



Y agregó: “Por sus ambiciones personales, su riqueza personal y su riqueza hereditaria para irse con su familia. No sólo eso, sino por sus creencias religiosas. Jugando en esa liga, será un icono. Cristiano Ronaldo fue llevado allí al principio, pero no puede jugar para siempre. Mohamed Salah, en esa liga, supera a Ronaldo”.

Salah, Núñez y Díaz, jugadores de Liverpool. Foto: FE/EPA/Peter Powell e Instagram de Liverpool

Salah se ha convertido en uno de los mejores compañeros del colombiano Luis Díaz, que ha sido figura en un Liverpool que extrañará al egipcio.



“El interés que genera y los ingresos que aporta a esa liga. Será el acuerdo más importante que jamás haya visto la Premier League, no tengo ninguna duda", sentenció el exgolero.



