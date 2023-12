Luis Díaz deja atrás un mal recuerdo: quiere bajar a Arsenal y poner arriba a Liverpool

La Premier League tiene este sábado un duelo estelar en Anfield, entre Liverpool, ahora tercero tras el empate in extremis del Aston Villa el viernes contra el Sheffield United (1-1), y el Arsenal, que intentará defender el primer lugar de la tabla. Luis Díaz será una de las figuras estelares.

Los Gunners son líderes con 39 puntos, igualados con el Aston Villa, mientras el equipo de Jürgen Klopp acecha a un punto de diferencia y, de ganar este juego, llegará a la Navidad en la punta del campeonato.

Pese a su privilegiada posición en la tabla, ambos equipos llegan al duelo inmersos en un pequeño bache de resultados. Ninguno de los dos ganó su último partido europeo (1-1 contra el PSV para el Arsenal y derrota 2-1 en Bélgica para el Liverpool), aunque los dos se clasificaron como primeros de grupo para los octavos de final de sus respectivas competiciones (Champions y Europa League, respectivamente).



Los Reds, además, no pudieron ganar el pasado fin de semana al Manchester United en Anfield (0-0), en el único partido de la temporada en el que el equipo de Jürgen Klopp se quedó sin marcar, mientras que los hombres de Mikel Arteta se recuperaron de la derrota frente al Aston Villa en la 16.ª jornada, venciendo el domingo al Brighton (2-0).



El delantero estrella del Liverpool, el uruguayo Darwin Núñez, no marca desde el partido de Copa de la Liga contra el Bournemouth a comienzos de noviembre y se ha marchado vacío en los diez últimos encuentros de su equipo.



Esta sequía goleadora no parece, sin embargo, preocupar en el club: “Creo que Darwin está jugando mucho mejor que la pasada temporada, la manera en la que defiende por el equipo, cómo presiona, a la contra también”, declaró esta semana el segundo de Klopp, el neerlandés Pep Linjders.

Luis Díaz tiene una revancha pendiente contra el Arsenal

Luis Díaz tuvo un momento amargo la última vez que enfrentó al Arsenal: el 9 de octubre del año pasado sufrió una lesión de rodilla que no pintaba para ser tan complicada, pero tuvo una recaída. Al final, el guajiro debió esperar seis meses para volver a jugar.

Díaz apenas tuvo un puñado de minutos en el partido de esta semana contra el West Ham, un 5-1 que metió a Liverpool en las semifinales de la Copa de la Liga.



“Lucho es un jugador top, muy top. Él no puede ser titular todo el tiempo. En esta ocasión le dimos descanso, por si lo necesitábamos en algún momento, pero no. En pocos minutos lo hizo muy bien, solo espero que Lucho sea Lucho”, declaró Klopp.



Con cuatro goles en 16 partidos esta temporada, Díaz ha sido un jugador clave y ahora espera dar una mano importante para que Liverpool celebre la Navidad como líder.



Con agencias

