El Liverpool, con un hombre menos después de la expulsión de su fichaje estrella Darwin Núñez, concedió un segundo empate consecutivo, el pasado lunes en Anfield ante el Crystal Palace (1-1), en la clausura de la segunda fecha de la Premier League.

Este punto, después del 2-2 inaugural ante el Fulham, agrava la situación de los 'Reds', que están ya a cuatro puntos del Arsenal y del vigente campeón Manchester City, que ha comenzado con un ritmo infernal (dos partidos, dos victorias, seis goles a favor y ninguno encajado).



En medio de ese panorama, el tanto de Luis Díaz, que le dio el empate al Liverpool frente al Crystal Palace, ha cobrado un valor importante.



No en vano, a la espera del partido entre Liverpool y Manchester United, por la fecha tres del torneo liguero, la mayor atención se la está llevando el video de un momento que no se vio en la transmisión del juego para Colombia: la consolación a Luis Díaz de parte de Jürgen Klopp.



'¡Lucho!'

Luis Díaz y Jürgen Klopp Foto: EFE

Según se puede ver en la grabación que circula por redes sociales, Díaz quedó triste luego de ver que, a pesar su anotación, el Liverpool no logró rescatar los tres puntos.



La cámara lo muestra cabizbajo y algo resignado.



Precisamente, ante esa situación, terminado el compromiso, el entrenador alemán ingresó a la cancha buscándolo para expresarle su apoyo.



"¡Lucho!", se ve que le grita.



Luego, muy a su estilo, le hace señas para que levante la cabeza.



"Como un papá", comentan los internautas.

