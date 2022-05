Luis Díaz, futbolista del Liverpool, se quedó 'ad portas' de ser el primer colombiano en ser titular y ganar una final de la Liga de Campeones. El de Barrancas, titular en el equipo de Jürgen Klopp, se convirtió este sábado en el octavo colombiano en disputar el partido por el título en la Champions, siendo el primero en hacerlo desde el once titular. Sin embargo, no logró incidir para que su equipo se llevara la victoria.

'Lucho' no tuvo su mejor partido ante el equipo español. Durante todo el compromiso, el defensor Dani Carvajal le ganó el pulso y lo condenó a la intrascendencia. Aun así, en medio del pálido juego de Díaz, hubo un 'chispazo' de talento que los aficionados no dudaron en elogiar.



La 'pisadita' de 'Lucho'

Luis Díaz, en la jugada que ha sido destacada. Foto: Capturas de pantalla

La jugada de Luis Díaz ocurrió en el minuto 52 del compromiso. En la banda izquierda de los 'Reds', ante la presión de los madridistas, 'Lucho' decidió pisar la pelota con la suficiente calidad para librarse del uruguayo Federico Valverde, quien estaba al acecho.



De hecho, luego de resistir a la presión del uruguayo, Díaz abrió el panorama con un 'taquito' a Thiago.



El guajiro dejó la cancha 13 minutos después del 'lujito' que, en realidad, fue un buen recurso.

Colombianos en Champions League

Edwin Congo, con el Real Madrid en el 2000, Iván Cordoba, con el Inter de Milan en 2010, James Rodríguez, en 2016 y 2017 con el Real Madrid, Juan Guillermo Cuadrado, con el Juventus de Turín en 2017, y Davinson Sánchez, en 2019 con el Tottenham Hotspur, fueron los otros colombianos en estar en una final de la Champions, aunque solo Cuadrado llegó a disputar algún minuto.Díaz también perdió la oportunidad de ser el tercer colombiano en ganar este título, tras Córdoba y James.

