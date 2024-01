Luis Díaz recibe una floja calificación tras goleada de Liverpool: acá su nota

Bournemouth de Luis Sinisterra y Liverpool de Luis Díaz se enfrentaron en partido de la jornada 21 de la Premier League, pero al final, el duelo de colombianos terminó siendo para el guajiro, pues su equipo terminó venciendo 4-0 de visitante.



Luis Sinisterra comenzó marcando un poco más la diferencia en el campo y el Bournemouth le hizo frente a Liverpool, que en el primer tiempo no encontró la fórmula para llegar al primer gol.



Más allá de la paridad en el primer tiempo, en el complemento el técnico Jürgen Klopp logró hacer ajustes y terminó dando resultado, pues anotaron tres goles en momentos clave que definieron la victoria.



El encargado de abrir el marcador fue el uruguayo Darwin Núñez, quien aprovechó un pase de Diogo Jota y el goleador no perdonó para el 1-0 en el minuto 49. Esa anotación hizo descontrolar a Bournemouth, que no encontró el camino para empatar y su sistema defensivo se desbarató.

Jurgen Klopp Foto: EFE

Luego de ello, llegaron las modificaciones en ambos clubes y los colombianos salieron del campo. Sinisterra salió en el minuto 55 por Scott y Luis Díaz en el 64 por Gakpo.



Después de ello, Liverpool tomó más forma y aumentó su ventaja en el minuto 71, en el que Cody Gakpo asistió a Diogo Jota y el portugués apareció para aumentar la ventaja de los reds.



Con el resultado en su bolsillo, los de Anfield apenas manejaron el partido, pero la cereza en el papel la puso de nuevo Diogo Jota y marcó su doblete en este encuentro al enganchar un disparo imparable que fue imposible para el arquero Neto.

Liverpool Foto: EFE

Sin embargo, faltaba el último gol del partido y fue Darwin Núñez quien estuvo atento en el área para cazar un balón y terminar para firmar su doblete. Con este 4-0 definitivo, Liverpool llegó a 48 puntos en la y sigue líder sólido.



Luis Díaz recibe un 6 en las calificaciones

El colombiano de 27 años de edad no tuvo una buena noche en Bournemouth y se le vio bastante incómodo jugando por la banda derecha, fuera de su posición natural por izquierda.



'Lucho' no pudo llevar peligro importante al arco de Neto y recibió una calificación de 6 puntos: pasó raspando las notas realizadas por el diario Liverpool Echo.

Luis Díaz Foto: EFE

"Hubo un par de momentos prometedores en la primera parte por la derecha, pero no siempre combinaron bien con otros delanteros", destacó el medio sobre el colombiano.

DEPORTES

Con información de Futbolred.

