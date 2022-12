El 30 de enero, mientras estaba con la Selección Colombia, que a la postre resultaría eliminada del Mundial de Qatar, Luis Fernando Díaz Marulanda firmaba su contrato con el Liverpool inglés, uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo. ¡Tamaña paradoja!

Luis Díaz, Lucho, el Guajiro, quizás haya sido el deportista más mencionado en la prensa, en las páginas web, en los periódicos, en las emisoras y canales de TV colombianos en el primer semestre del año, en el deporte más seguido no solo en el país sino en el planeta.



Y en los medios ingleses, en todos los digitales y convencionales, fue el protagonista de centenares de titulares por su influencia real en el juego del poderoso equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp, uno de los más afamados entrenadores en la última década.



(Puede leer: Revelan el diálogo del VAR que pudo dejar a Argentina sin el Mundial de Qatar).

En Grandes Ligas



No solo eso: las leyendas vivas del fútbol inglés, muchos ahora comentaristas de medios en su calidad de exjugadores, no se ahorraron ni un solo elogio para él, para su juego de velocidad y gambetas, de diagonales y remates al arco y, también, de disciplina defensiva.



Para el Liverpool no hubo ni un centavo de lamento por los 60 millones de euros que pagó al Porto portugués (45 más 15 en variables) por el colombiano que en apenas un semestre se convirtió el mejor refuerzo invernal de la Premier League.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz. Foto: EFE



Su primer semestre, la segunda mitad de la temporada 2021-2022 fue de locura: sin necesidad de acoplarse ni de tiempos de adaptación, jugó de inmediato y de inmediato fue figura. En Anfield, el mítico estadio del Liverpool, fue recibido y tratado como lo que es, un ídolo estelar, y los hinchas hasta canción le hicieron.



Fue campeón dos veces: levantó los trofeos de la FA Cup y de la Copa de la Liga, y fue subcampeón de la Liga de Campeones de Europa, en la que fue titular en la final que el Liverpool perdió con el Real Madrid, siendo el primer colombiano en ser inicialista en el partido de clubes más importante de Europa y, para muchos, del mundo. También fue subcampeón de la Liga Premier en un trepidante final contra el Manchester City.



Además, quedó de 17 en el ‘Balón de oro’ y entre los 10 finalistas del Globe Soccer.



“El 4 de febrero fue el día en el que todos ustedes me recibieron como uno más de la familia. Desde ese momento he estado soñando despierto, viviendo lo que he deseado profundamente durante toda mi vida. Ahora que ustedes me mostraron que los sueños se hacen realidad, déjenme asegurarles que seguiremos soñando juntos. Con todo lo que queda por ganar, que así sea, porque aquí sé que nunca voy a caminar solo”, escribió Luis Díaz en su Instagram, a mitad de año.



Esta temporada maravillosa del extremo de apenas 25 años de edad tuvo dos eclipses totales: el primero, la eliminación de la Selección Colombia del Mundial.



“Desde pequeño soñé con vestir la camiseta y portarla con orgullo en un mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido (clasificar). Mantengo las ganas de luchar por este sueño; de mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha”, escribió en sus redes sociales.



Y el segundo fue la lesión de ligamentos de rodilla que sufrió en octubre pasado y de la que recayó el 9 de diciembre, lo cual lo obligó a una operación que lo tendrá incapacitado al menos hasta marzo próximo.

DEPORTES

Más noticias de Deportes