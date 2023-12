¿Luis Díaz, con más responsabilidades? Liverpool confirma la salida de Salah en enero

Liverpool recuperó esa chispa que le faltó la temporada pasada para pelear por el título de la Premier League, en estos seis meses de competencia ha tenido una impresionante primera parte de campaña y está disputando mano a mano la liga con el Arsenal y el Manchester City.



El conjunto Red viene de vencer al Burnley 0-2 en la fecha 19 y es líder de la liga inglesa con 42 puntos. Está a la espera que jueguen los Gunners (40 puntos) este jueves contra el West Ham para conocer si terminan el 2023 en lo más alto de la tabla.

Crystal Palace vs. Liverpool. Foto: AFP

Sin embargo, no todo es alegría en los pasillos del Liverpool, ya que después del partido contra el Newcastle del próximo domingo 1 de enero van a perder a su estrella, el egipcio Mohamed Salah.



Los dirigidos por el técnico Jürgen Klopp están a la expectativa de quedarse durante seis semanas sin el 'Faraón', quien se va a marchar a la concentración de su selección para afrontar la Copa de África 2024, torneo que inicia el 13 de enero y finaliza el 11 de febrero.



La preocupación del Liverpool se debe a que pierden la pólvora goleadora que ha tenido 'Mo' en la temporada, ha convertido 12 goles en Premier League y 16 sumando todas las competencias, siendo el máximo goleador del equipo en la campaña.

Mohamed Salah Foto: EFE

El Liverpool Echo comentó este jueves: "En los últimos 10 partidos del Liverpool, ha marcado 22 goles. Salah ha sido el máximo goleador en ese periodo, con cuatro, uno por delante de Cody Gakpo. Pero quizás lo más intrigante es que los Reds han tenido 13 goleadores diferentes en ese tiempo, además de un gol en propia puerta del portero del Fulham, Bernd Leno. Y el número total de jugadores que han embolsado esta campaña es de 15, ya uno más que el total de la temporada anterior".



Lo llamativo es que en el conteo de goleadores aparece el colombiano Luis Díaz con un solo gol anotado el 30 de noviembre contra Lask LINZ en Europa League. Caso diferente en Premier League, no marca desde el 5 de noviembre en el empate 1-1 contra el Luton Town, tanto recordado por su celebración mostrando la camiseta con el mensaje 'Libertad para papá', que en ese momento estaba secuestrado por el Eln.



"No han dependido completamente de los goles de Salah. Sin embargo, su juego en general es lo que más extrañará el Liverpool. En ese mismo periodo de 10 partidos, solo Trent Alexander-Arnold, con cinco, ha logrado más que las cuatro asistencias de Salah. Y ese total de ocho goles aportados describe el verdadero impacto del egipcio, que se ha convertido en un jugador más completo con la edad", explicó el medio citado.

Luis Díaz y su papá. Foto: Archivo particular

Ahora la responsabilidad de los goles que se llevará Salah deberán recaer en los hombres de ataque. Luis Díaz, Darwin Núñez, Diogo Jota y Cody Gakpo tendrán más trabajo de cara a puerta y serán claves para que el Liverpool mantenga el camino triunfal que trazó esta temporada con el objetivo de levantar títulos.



Se espera que los delanteros del Liverpool "llenen la brecha goleadora. Incluyendo a Luis Díaz, los otros cuatro delanteros veteranos de los Reds suman 29 goles entre ellos; ningún otro ataque de la Premier League ha sido tan prolífico esta temporada".

