Luis Díaz fue importante en el triunfo 4-3 del Liverpool sobre el Tottenham, en la jornada 34 de la Liga Premier.



Díaz regresó a la titular, luego de haber sido suplente y de haber entrado en los segundos tiempos en partidos contra el Nottingham y el Leeds.



Esta vez, el delantero recibió la confianza del DT, Jurgen Klopp, fue inicialista y a los cinco minutos respondió con el 2-0.



Díaz salió al minuto 17 de la segunda parte para darle minutos a Diogo Jota.

Díaz, al ciento por ciento

En declaraciones a los medios oficiales del Liverpool, el colombiano habló de lo que ha sido su estadía en el equipo.



"Desde que llegué aquí, siempre he querido dar absolutamente todo, el ciento por ciento todo el tiempo. Es un sueño hecho realidad, así que siempre quiero estar rindiendo a mi mejor nivel”, dijo Dïaz.



“También tuve algo de ayuda en la forma de mis compañeros de equipo que me ayudaron a acostumbrarme al fútbol y al idioma y me hicieron sentir cómodo y a gusto. Me han hecho sentir como en casa en cada sesión de entrenamiento, y todos estos fueron factores importantes para que me adaptara mucho más rápido”, agregó.

“Pero desde el principio y avanzando, se trataba de tener muchas ganas y el deseo de progresar y dar lo mejor de mí en cada juego. Eso es más o menos todo en realidad”.

Las frases de Lucho

Autocrítica: "No es ningún secreto que no ha sido la temporada que todos hubiéramos querido. Pero ahora tenemos que hacer un balance y ser conscientes de lo que no hemos estado haciendo tan bien para poder cambiar las cosas y mejorar... por eso entrenamos todos los días y luego con cada partido analizamos las cosas a fondo. Luego podemos llevar estas mejoras en las que trabajamos al próximo juego y apuntar a arreglar las cosas“.



Presente: “Necesitamos seguir haciendo eso, estar concentrados y en la zona y mantenernos unidos aún más que nunca, porque sabemos que depende de nosotros como grupo de jugadores arreglar las cosas”.



Amistad con Núñe: “Pasamos casi cada segundo juntos desde el momento en que entramos al entrenamiento hasta el momento en que nos vamos... Es realmente genial tenerlo como compañero de equipo ahora y estoy muy orgulloso de jugar junto a él porque sé lo buen jugador que es, y su habilidad y calidad nos ofrece mucho como equipo”.



Nominación a Balón de oro 2022: "Estaba muy contento y agradecido con Dios por lo que viví cuando me enteré de eso. Estar nominado fue una noticia fantástica para mí a nivel personal porque siempre había soñado con estar en esos lugares y en esas listas. Así que fue increíble para mí y mi familia también“.





