Liverpool adelanta su pretemporada con miras a mejorar la actuación de la temporada 2021 y 2022, en la que estuvo cerca de ganar la Liga Premier y la Liga de Campeones y Luis Díaz ya está con el grupo.

El colombiano fue una de las figuras del club, luego de haber firmado en enero pasado y de llegar a conformar al grupo en febrero.



(Piqué, pillado en Dubai con su nueva amiga tras separación de Shakira)

(Antirrécord del Tolima en la Libertadores: la peor goleada de la historia)



Díaz se convirtió en una jugador clave para el planteamiento de Jurgen Klopp, quien desde el principio le dio toda la confianza posible, a la que ha respondido.



Liverpool quiere el título local, eso es claro, y, además, volver a la final de la Champions y ganarla, y ahí el delantero guajiro será importante.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, en su primer día de pretemporada con el Liverpool. Foto: Twitter: @LFC



Y mientras Díaz está en los gloriosos Cristiano Ronaldo parece vivir los dolorosos en el Manchester United, club que no tuvo un buen año.



El delantero portugués parece tener un pie afuera de la institución, pues en su regreso no se ha podido acomodar y los resultados no han sido los mejores.



El portal especializado WhoScored comparó a Ronaldo y a Díaz, de la que salió bien librado el colombiano.



“Luis Díaz ganó la posesión [en] el tercio de ataque tantas veces como Cristiano Ronaldo en la Premier League la temporada pasada y solo hizo su debut en la competencia en febrero (14)”, contó la página.



Y agregó: “No hay verdadera sorpresa en esto. La presión de Ronaldo ha disminuido desde que los datos estuvieron disponibles y no era probable que mejorara a la edad de 36 años. Después de promediar 9,4 presiones por 90 minutos en 2018/19, su cifra se redujo a 7,7 la temporada siguiente, se redujo a 7.2 en la 2020/21 y finalmente aterrizó en el 6.7 con el United. Su tasa es la más baja de cualquier delantero en una de las cinco grandes ligas de Europa”.



En Inglaterra se asegura que el desempeño de Días ha sido mejor, pues ha sido importante para el Liverpool en el tema de la recuperación del balón en el último tercio del campo. Los números dicen que lo hizo 14 veces en 958 minutos de tiempo de juego.



(Sebastián Villa: sus 'lágrimas' luego de la eliminación de Boca Juniors)

(Luis Sinisterra es nuevo jugador del Leeds de Inglaterra)



Deportes