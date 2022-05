El gran momento de Luis Díaz con la camiseta del Liverpool ha sido destacado como uno de los grandes sucesos de la temporada del fútbol europeo. Precisamente, por sus grandes actuaciones, algunos medios de comunicación han empezado a evaluar con detalle sus estadísticas.

Estos días, el portal 'Be Soccer' destacó a 'Lucho' en una lista de jugadores con más invictos en la vigente temporada en Europa. De acuerdo con sus cifras, el guajiro ha permanecido en cancha durante 29 partidos sin conocer la derrota. Esos datos lo proclaman como 'el futbolista de las ligas del viejo continente que lleva más tiempo sin perder un partido'.



A dicha aseveración se le sumó en las últimas horas un controvertido artículo del 'Liverpool Echo', diario líder en la ciudad en la que 'Lucho' viene brillando. Todo, porque según se lee en su título, "Cristiano Ronaldo ya ha sido superado por Luis Díaz y el Real Madrid debería preocuparse".



¿Qué dice el artículo del 'Echo'?

'Lucho', en acción con los 'reds'. Foto: AFP

"No hay duda de que Luis Díaz está en el fútbol inglés como pez en el agua. El comienzo de su carrera en el Liverpool ha sido tan impresionante que recientemente fue destacado en un artículo de 'The Guardian' como el mejor fichaje de la Premier League de 2021/22. No solo la ventana de enero, toda la temporada", es el primer párrafo del texto mencionado del 'Echo'.



Luego, el autor Andrew Beasly, quien es quien firma el texto, expone la trascendencia de 'Lucho' (goles y asistencias) en los últimos partidos del Liverpool. Esto, para decir:



"Como Ronaldo no anotó ni asistió en los octavos de final (de la Champions League) cuando el Manchester United fue eliminado por el Atlético de Madrid, Díaz tiene más contribuciones de goles que él en Europa y en los partidos de liga de los 'seis grandes' en los últimos cuatro meses".



"Será mejor que Chelsea y Real Madrid vigilen muy de cerca al colombiano durante las próximas semanas", se lee en el final del texto.

