'Estamos desesperados': tío de Luis Díaz se pronuncia tras el secuestro de su hermano

Más de 120 soldados apoyados por policías buscan este domingo al padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz, secuestrado la víspera en el norte de Colombia junto a su esposa quien fue rescatada horas después del rapto.

"Pronta liberación para él porque estamos desesperados, estamos angustiosos, no sabemos nada de él", dijo a la AFP Olmer Díaz, tío del astro del fútbol y hermano del secuestrado Luis Manuel Díaz.



Las autoridades no han dado detalles sobre el rapto, pero según medios locales los padres estaban en una estación de servicio cuando hombres armados y en moto los interceptaron en el municipio de Barrancas (norte), cercano a la frontera con Venezuela en el departamento de La Guajira.

"No sabemos qué hacer para que tenga pronta libertad y poderlo tener en casa de regreso", añadió Olmer Díaz, de 67 años, durante una entrevista en Barrancas de donde es oriunda la familia indígena.



Luis Manuel Díaz fue entrenador amateur de la única escuela de fútbol del poblado de unos 38.000 habitantes donde su hijo desde muy niño mostró la velocidad, resistencia y habilidad para esquivar jugadores rivales que lo llevarían luego al estrellato.



El Ejército aseguró en un boletín que continúa la búsqueda del secuestrado con el apoyo de "dos pelotones motorizados, aeronaves no tripuladas, puestos de control, helicópteros, un avión con radar especializado y más de 120 hombres".



(Le puede interesar: Así fue la conversación del General William Salamanca y la Madre de Luis Díaz).



'Lucho' Díaz aún no se ha hecho una declaración oficial al respecto. El indígena wayuu de 26 años es delantero del Liverpool y de la selección colombiana. El año pasado estuvo entre los 20 finalistas al Balón de Oro y fue goleador de la Copa América de 2021.



(Siga leyendo: Luis Díaz: este es su primer mensaje, luego del secuestro de su padre).

"La policía recuperó a su señora madre en el día de ayer y se tiene toda la disposición, se ha desplegado toda la fuerza pública para que se pueda recuperar a su señor padre", declaró en Bogotá el presidente Gustavo Petro, durante el inicio de los comicios locales este domingo en los que que se eligieron alcaldes, gobernadores y diputados regionales.



El director de la Policía de Colombia, general William Salamanca, ofreció una recompensa equivalente a unos 48.000 dólares por "información que permita el rescate" y la "captura de los responsables".

Facebook Twitter Linkedin

Cartel recompensa por papá de Luis Díaz. Foto: Policía Nacional

Luis Manuel Díaz fue clave en el meteórico ascenso de su hijo, pues a diferencia de muchos compañeros, siempre lo apoyó en su aspiración de ser futbolista, dijeron diversas fuentes a la AFP en 2022 durante la realización de un reportaje en Barrancas.



"Triste y consternado por esta noticia del secuestro de Mane (Luis Manuel) Díaz. Es una persona humilde del pueblo, que no se ha ido de acá del pueblo (...) es muy difícil para nosotros los coterráneos", dijo Leonardo Díaz (41 años), residente de Barrancas.



El portugués Diogo Jota, compañero de 'Lucho' en el Liverpool, le dedicó el primer gol del duelo este domingo contra el Nottingham Forest por la Premier League. El futbolista levantó la camiseta 7 del colombiano ante la ovación de los hinchas en Anfield. Minutos después, Luis Díaz reposteó en Instagram una historia de la cuenta oficial de su club con la imagen de Jota.



(Puede leer: Jurgen Klopp se refirió por primera vez sobre el secuestro del papá de Luis Díaz).

¿En Venezuela?

Según el ejército "a esta hora las unidades por tierra y aire continúan en esta importante operación militar" para dar con el rescate de Luis Manuel Díaz. En una rueda de prensa el fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó que el padre del futbolista "podría" estar en Venezuela. Su hijo ha jugado 43 veces con la selección de Colombia y llegó al Liverpool el año pasado procedente del Oporto.



Esta temporada ha disputado 11 partidos con el club, en los que ha marcado tres goles. "Esperamos fervientemente que el asunto se resuelva de forma segura y lo antes posible (...) Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata", indicó en un comunicado el equipo de Inglaterra.



(Puede leer: Luis Díaz: secuestro de sus padres tiene gran repercusión en la prensa inglesa).

​

Por primera vez un indígena de Colombia está en la élite del fútbol, en un país donde el 4,4% de la población pertenece a alguna comunidad originaria y sus deportistas más famosos nacen en el Pacífico negro.



"Lucho" Díaz fue suplente el jueves en la victoria 5-1 ante Toulouse en la Europa League, después de haber sido titular en el triunfo sobre el Everton en la Premier League el pasado fin de semana. No estuvo en la convocatoria de 18 jugadores que el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dispuso para enfrentar este domingo al Nottingham Forest en Anfield.

AFP

Más noticias