Luis Díaz acaba de terminar una temporada excepcional en el Liverpool. Desde su llegada, en febrero, hasta hoy, el jugador ha vivido un momento estelar, con títulos, goles y muchas ovaciones.

Díaz conquistó una FA Cup y una Copa de la Liga, además, fue subcampeón de la Premier League y la Champions League.

El mensaje de Luis Díaz

Este lunes, luego de que el equipo desfilara por las calles de Liverpool para celebrar su temporada, Díaz se expresó en redes sociales.



En un mensaje en Instagram, Díaz, en inglés, les habló a todos los fanáticos.



"El 4 de febrero fue el día en que todos me recibieron como uno más en la familia", comenzó Díaz en su mensaje.



"Desde ese día he estado soñando despierto, viviendo lo que he deseado profundamente toda mi vida. Y ahora que me has demostrado que los sueños se hacen realidad, te aseguro que seguiremos soñando juntos. Así que con todo lo que queda por ganar, déjalo ser, porque aquí dentro sé: nunca caminaré solo", escribió el jugador colombiano.

