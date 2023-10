Luis Díaz se desahogó en redes tras el penalti errado y un histórico lo respaldó

La Selección Colombia no pudo ganar en la fecha doble de las eliminatorias en octubre, contra Uruguay y Ecuador, pero sigue invicta en la era de Néstor Lorenzo y en zona de clasificación para el Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo empató 2-2 contra Uruguay en Barranquilla, el pasado 12 de octubre, y el martes sacó un punto como visitante en Ecuador (0-0). Y en ambos partidos quedó señalado por la prensa y las redes sociales uno de los referentes del equipo.

Luis Díaz, el jugador más importante del equipo en la actualidad e integrante del Liverpool, erró dos acciones que pudieron significar la victoria colombiana en los dos juegos: contra Uruguay, perdió un increíble mano a mano con el portero uruguayo Sergio Rochet, y en Quito, el ecuatoriano Moisés Ramírez le atajó un penalti.

El guajiro solamente ha cobrado dos penaltis en su carrera en partidos oficiales y los dos los falló: uno con el Porto, en enero de 2022, y el del juego contra los ecuatorianos.

En medio de las críticas, Díaz subió un mensaje en sus redes sociales en el que se desahoga por lo sucedido. “Seguimos juntos, mi sele. A veces hay que caer para levantarse y volverlo a intentar. Como siempre en la vida”, escribió.

Varios de los integrantes de la Selección salieron a respaldarlo, entre ellos James Rodríguez, quien escribió: “Vamos juntos, Luchito, eres grande”.



También respondieron al mensaje Jhon Arias, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Jhon Arias, Álvaro Montero, Roger Martínez, Jorge Carrascal, Willer Ditta, Wílmar Barrios y José Luis Chunga, entre otros.



Pero entre los mensajes de apoyo a Díaz hubo uno que llamó la atención. Lo escribió alguien que vivió una situación muy similar: Carlos Bacca, actual delantero del Junior de Barranquilla.



Bacca erró el cobro en la definición desde el punto penalti que significó la eliminación de la Selección Colombia a manos de Inglaterra, en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, algo por lo que sigue recibiendo señalamientos, incluso hoy en día.



“En algunas canchas no te valoran, porque fuiste el que botó el penal. Se quedan con esas cosas negativas. Acá se quedan con las groserías, nadie te recuerda porque estuviste en Europa. Pero yo me quedo con satisfacción de mi familia y de la gente que me quiere”, le dijo esta semana Bacca a As Colombia.



El delantero de Puerto Colombia brindó respaldo total a Luis Díaz. “Solo los que se atreven a patear, son los que los botan Luchito. VAMOS que eres mostro papá”, escribió Bacca.



