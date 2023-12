Luis Díaz prende alarmas: así salió lesionado tras fuerte golpe en Liverpool-Arsenal

El Arsenal mantuvo el tipo ante las acometidas del Liverpool, especialmente en la segunda mitad donde tuvo en la mano la victoria con dos tiros a los palos, y salió de Anfield con un punto (1-1), suficiente para mantener el dominio en la Premier, juego en el que el colombiano Luis Díaz salió lesionado.

Sigue sin ganar en Anfield el Arsenal que no logra los tres puntos en este recinto desde la temporada 2012-13, con su entrenador, Mikel Arteta, como jugador.



Pero acabó de pie, metido en el partido, fiel a su estilo y sin renunciar a un triunfo que, por ocasiones, tuvo más cerca su rival. El empate no contenta del todo a ninguno.



Es más, deja más que abierta la lucha por el liderato. Ninguno de los tres primeros logró ganar.



(Lea también: Mohamed Salah empata el partidazo Liverpool vs. Arsenal, los golazos, video).

Luis Díaz encendió las alarmas tras

El delantero guajiro luchó en busca de anotar en este juego crucial por la punta del campeonato, pero tuvo pocas opciones de marcar.



Díaz tuvo que salir del campo al minuto 65, dándole paso al uruguayo Darwin Núñez y tras un choque del que salió mal librado por un golpe en su pierna derecha.



El colombiano estuvo varios minutos en el campo quejándose del dolor. Los integrantes del cuerpo médico del Liverpool lo atendieron, pero la decisión fue que saliera del partido.



Luis Díaz salió cojeando, se sentó en el banco de su equipo y se siguió lamentando de lo que le había pasado.



Liverpool todavía no ha emitido un comunicado sobre la lesión.



(Además: Shakira y Piqué: estalla bomba, se calienta el tema de la custodia de sus hijos).

Luis Díaz se retiró lesionado en el partido que Liverpool empató 1-1 con Arsenal por la Premier League.



➡️ El colombiano salió al minuto 67 tras un choque con Saka. En su lugar ingresó Darwin Núñez. pic.twitter.com/QW1l2cejsN — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 23, 2023

Más noticias