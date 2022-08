Luis Díaz es el reconocido delantero de los ‘reds’ que llegó en 2022 para brillar en el equipo de Jürgen Klopp, y en el partido de la fecha 4 de la Premier League 2022/2023, logró anotar su primer doblete en el fútbol inglés.

El sábado 27 de agosto de 2022 será un día que jamás olvidarán los Díaz en el fútbol de Inglaterra: mientras que Luis Fernando, atacante del Liverpool FC, anotaba dos goles y era una de las figuras de la goleada 9-0 al AFC Bournemouth, Eduardo vibraba desde las graderías de Anfield con la actuación histórica de su compatriota, ídolo del fútbol colombiano.



Luego del inolvidable partido, ‘Lucho’ decidió sorprender a un compatriota con tremendo regalo.



El militar y el 'saludo a la bandera'

Foto: Captura de pantalla Liverpool

Eduardo Díaz es un oficial de la Fuerza Aérea colombiana, de 28 años, que decidió viajar en un tour a Europa junto a su esposa. Su afición por el fútbol, y por el Manchester United, hizo que Inglaterra fuera una parada obligatoria en su paseo familiar. Además, porque en Londres vive su padre.



Aunque su objetivo principal era visitar el estadio Old Trafford y el museo del United, Eduardo también viajó 5 horas en carro desde Londres a Liverpool, el pasado sábado, para ver a Luis Díaz en Anfield.



“Llegamos temprano para ver a los jugadores en el calentamiento. Llevé mi bandera. Me hice cerca al tiro de esquina, en ese costado atacaba Luis y supongo que vio la bandera porque pasaba mucho por ese lado. Al final del partido, me fui pronto para el túnel por donde entran los jugadores. Con mi camiseta, la bufanda de ‘Lucho’ y moviendo la bandera, traté de que me viera. Cuando se iba acercando, le grité “’Lucho’”, y me regaló su camiseta, se acercó y me la dio, no la tiró, como hacen otros jugadores”, es el relato emocionado de Eduardo, Díaz como el ’23’ del Liverpool.



Junto a su esposa y su padre, el oficial vivió una tarde de ensueño en Liverpool. “Se vive un gran ambiente, los hinchas van con mucho fervor, gritan para alentar a su equipo. Es impresionante cuando cantan la canción “You'll Never Walk Alone”; a pesar de que no soy hincha, realmente es emocionante vivir ese momento”, cuenta desde Europa, pues el tour -que también lo llevó a ver el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano, con Falcao- continúa.



“Con antelación se consiguieron las boletas, porque es difícil conseguirlas ya que los equipos venden sus abonos para toda la temporada. La verdad que es una gran alegría, hasta temblé de la emoción, queda uno muy feliz por recibir semejante camiseta, después de ese tremendo partido”, recuerda Eduardo, nacido en Villavicencio y aficionado del Deportivo Cali.



Finalmente, el aficionado colombiano confirma lo que desde Colombia se ve: “A ‘Lucho’ Díaz lo quieren mucho los aficionados. Muchos llevan sus bufandas, su camiseta, corean su nombre. Es un grandísimo jugador. La afición se porta muy bien y vive una fiesta”.



JUAN PABLO ARÉVALO

FUTBOLRED

