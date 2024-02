Luis Díaz y Liverpool reciben tremenda noticia y sueñan con títulos: Klopp sonríe

El Liverpool está desatando una gran batalla con el Manchester City y con el Arsenal en la Premier League. El equipo del condado de Merseyside empieza a recuperar piezas importantes para seguir soñando con títulos en la última temporada de Jürgen Klopp en el banquillo.



Este miércoles reapareció en el entrenamiento matutino el egipcio Mohamed Salah, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda jugando con su selección en la Copa de África de Naciones el pasado enero. Su problema físico lo obligó a perderse cuatro semanas de competencia.

Mohamed Salah Foto: EFE

"Parece que Mohamed Salah estará involucrado en el equipo del Liverpool para el viaje de la Premier League del sábado a Brentford después de regresar a los entrenamientos del equipo el martes", explicó el diario Liverpool Echo.



"El delantero de 31 años ha estado fuera de acción desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva en el empate 2-2 de Egipto contra Ghana el 18 de enero. No ha jugado con el Liverpool desde la goleada 4-2 al Newcastle United en Anfield el Día de Año Nuevo", señaló el medio citado.



La noticia le cae en el mejor momento al DT alemán Jürgen Klopp, quien recupera a su estrella para afrontar la parte más importante de la temporada, en la que se consiguen los títulos importantes.

Luis Díaz y Klopp. Foto: EFE y AFP

También es una gran noticia para el colombiano Luis Díaz, que en algunos partidos de Copa de la Liga de Inglaterra y de la Premier League ha tenido que jugar por la banda derecha, cubriendo la baja de Salah.



Aunque ha rendido en ese lugar el campo, el guajiro no ha podido desplegar su mejor fútbol por esa banda y no puede realizar su jugada habitual de enganchar para su pierna derecha y sacar el disparo al segundo palo.



Ahora, Klopp suma un nuevo problema que quisiera tener todo entrenador. El alemán, con el regreso de Mohamed Salah, titular indiscutible por el extremo derecho, deberá sacar del once titular a uno del tridente de ataque entre el portugués Diogo Jota, el uruguayo Darwin Núñez y el colombiano Luis Díaz.

Jurgen Klopp, DT de Liverpool. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

Temporada de Liverpool

Liverpool está protagonizando una temporada de ensueño. El conjunto red es primero de la Premier League con 54 puntos, con 24 partidos disputados. Aunque no debe confiarse, ya que Manchester City y Arsenal le pisan los talones.



Los 'citizen's' tienen 52 unidades, y un partido menos, los mismos puntos tienen los 'gunner's', quienes se acercaron a la punta con su triunfo 3-1 en la jornada 22 de la liga inglesa.



Además, Liverpool va a jugar el próximo 25 de febrero la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea y va a iniciar su camino hacia el título en la FA Cup y en la Europa League, competencia en la que arranca desde los octavos de final tras clasificar primero de su grupo.

Luis Díaz Foto: EFE

HAROLD YEPES

DEPORTES

