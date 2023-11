Klopp mostró su lado paternal con Luis Díaz en Liverpool: 'Feliz que estén juntos'

Liverpool sacó un empate 1-1 en su visita al Manchester City, en la jornada 13 de la Premier League, un resultado importante para los ‘reds’, pues siguen un punto por debajo de los ‘citizens’, aunque ambos equipos podrían ser superados este mismo sábado por el Arsenal.



Puede ser de su interés: Luis Díaz, clave en crucial empate de Liverpool contra el City: fundamental en el gol

Este sábado se confirmó la información, después de que el papá de Luis Díaz fuera captado en una tribuna del Etihad Stadium observando de cerca el partido entre el Manchester City contra el Liverpool por la fecha 13 de la Premier League.



Luis Manuel se sentó en una de las tribunas preferenciales para ver el juego estelar del fútbol inglés que se está llevando todos los focos de atención.



Aunque 'Mane' tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para ver a su hijo en cancha. El técnico Jürgen Klopp decidió dejar en el banco de suplentes a Luis Díaz y lo envió al terreno en el minuto 55 por el portugués Diogo Jota.

❤️ El padre de Lucho, presente para ver a su hijo en el Etihad Stadium pic.twitter.com/WQztEIPa7e — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) November 25, 2023

Klopp, feliz por el regreso de 'Mane' Díaz a Inglaterra

En la rueda de prensa posterior al empate contra el City, Jürgen Klopp se mostró muy paternal con Luis Díaz y expresó que hay alegría de verlo junto a su padre en Inglaterra.



“Ya están aquí (familia), así que Díaz tendrá más momentos para compartir con toda la familia, eso es bueno. Estoy feliz de que estén juntos y todo está bien en este momento. El club les ayudó mucho, lo cual fue genial”, expresó el DT teutón.

Facebook Twitter Linkedin

Jurgen Klopp, DT de Liverpool. Foto: EFE

Además, explicó que va a ser buena la presencia de la familia de 'Lucho' en Liverpool, ya que lo van a acompañar en la época de festividades que se avecina.



“A pesar de todas las cosas malas de la situación, todo el grupo reaccionó, lo cual fue realmente bueno. Ahora que están aquí, eso es genial y es una buena combinación para la época navideña, con la familia aquí”, afirmó Klopp.

Facebook Twitter Linkedin

Jürgen Klopp Foto: EFE

Eufórica celebración de Luis Manuel Díaz en la tribuna

'Mane' se llevó todos los focos de atención por su presencia en el estadio del City y volvió a mostrar ese sentimiento que tiene por el fútbol, no fue tan especial como el que dejó en el partido de la Selección Colombia contra Brasil, pero si hubo alegría desbordada.



El Liverpool logró llegar al empate en el segundo tiempo gracias a una gran jugada que terminó en los pies de Alexander Arnold, quien no lo dudó dos veces, y sacó un remate potente dentro del área que venció la resistencia del arquero rival. Lo particular del tanto en el minuto 79 fue la celebración de Luis Manuel Díaz, quien festejó como un hincha más en medio de los hinchas del equipo rival.

Yessssss Papa Diaz loves it pic.twitter.com/hQo2IwDDnv — - (@JoshLFC1909) November 25, 2023

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO