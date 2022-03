Luis Díaz se alista para un nuevo juego en la Liga Premier, este miércoles con el Arsenal.

El futbolista colombiano anotó su segundo gol en Inglaterra el pasado fin de semana, y despertó nuevos elogios, por su actuación, que tiene sorprendidos a todos en la Liga Premier.

Owen, emocionado con Díaz

La actuacion de Dïaz el fin de semana despertó los elogios de una gran estrella del fútbol inglés, Michael Owen.



Owen se emocionó durante la transmisión del juego y no ahorró elogios: “Oh, me encanta esto”, dijo. “Amo a las personas que están preparadas para pasar por el riesgo o el dolor. Si al final vas por un gol, metes la cabeza donde te duele y así lo hizo él. Es valiente como un león. Absolutamente me encantó".



Owen, que y lo había destacado como una incorporación definitiva para Liverpool, añadió: “Él se anticipa. Si espera un poco entonces el portero probablemente lo bloquearía. Simplemente parece un jugador de Liverpool, de esos que salen a correr. Se identifica con esta camiseta roja”.



Liverpool, que el miércoles enfrenta al Arsenal, celebró el sábado una nueva victoria por 2-0 contra Brighton, que le permite mantenerse al acecho del Manchester City en la pelea por el título de la Premier League.



