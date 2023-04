El colombiano Luis Díaz no pierde la paciencia. Lleva desde octubre sin jugar y su reaparición con el Liverpool se sigue prolongando.

La derrota 1-4 ante el Manchester City en la Premier League y luego el empate sin goles contra el Chelsea avivan el difícil momento del equipo que lucha para llegar a puestos de Champions League.



Liverpool es octavo con 43 puntos y tiene afán de recortar distancias. Pero para eso aún no puede contar con el colombiano.

Klopp confirma

Luis Díaz, el día que se lesionó contra el arsenal. Foto: Robin Jones. Getty Images

Antes del partido de este domingo en el que Liveerpool enfrenta al Arsenal, el técnico Jurgen Klopp dio novedades.



Al ser consultado sobre los lesionados, Klopp confirmó que Luis Diaz aún no está al ciento por ciento, pero dio fecha para su posible regreso.

Foto: EFE, Captura de pantalla

Según el entrenador, Lucho estará apto para volver en óptimas condiciones el 17 de abril, cuando Liverpool enfrenta al Leeds United. En todo caso, no cerró la puerta a convocarlo para este fin de semana.



"Virgil vuelve a entrenar, Luis y Thiago entrenan con total normalidad. El plan para Luis es que esté disponible al 100% para el Leeds. Probablemente no lo involucremos para el domingo", dijo el entrenador en la reciente rueda de prensa.



Liverpool se lesionó en el mes de octubre y tras someterse a cirugía de rodilla en diciembre no ha podido reaparecer.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

