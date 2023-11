Luis Díaz quiere hablar con el presidente Gustavo Petro por secuestro de su papá

La Policía colombiana aseguró este lunes que cree haber identificado a personas que están vinculadas con el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, cometido el sábado en el departamento caribeño de La Guajira (fronterizo con Venezuela).

"Sin decir nombres, porque no tenemos esa capacidad (...) tenemos claridad de personas que han estado vinculadas en el hecho. Cuando ocurre un hecho de estos, esto no es espontáneo, hay una planificación anterior, gente que tal vez (...) arrastra las personas a un punto para que lo trasladen otras", expresó el subdirector de la Policía colombiana, general Alejandro Zapata.



El oficial detalló que no descartan que los secuestradores hayan llevado al padre del futbolista a Venezuela, aunque no tienen evidencia contundente de que esto haya sido así.



Luis Manuel Díaz y su esposa Cilenis Marulanda, padres del extremo colombiano, fueron secuestrados el sábado en la localidad de Barrancas, de donde son oriundos. La madre del goleador fue dejada en libertad horas después gracias a la presión policial. Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el secuestro.

Díaz y Petro

El momento del delantero guajiro no es el mejor. Si bien había recuperado su forma y era figura con su club este problema l ha traído dificultades.



Díaz quiere hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según se informó en las últimas horas.



“Luis Díaz quiere hablar con el presidente de la República. No es fácil, hay un montón de ocupaciones del presidente, pero podría ser un tema especial, una excepción y quiere hablar con el presidente Petro”, dijo César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol.



En la búsqueda, por tierra y aire, participan al menos 130 policías y 110 militares y, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, "hay un operativo muy intenso, no solo en la frontera (con Venezuela), sino también en los sectores que pudieran ser utilizados como rutas de escape de los secuestradores".

