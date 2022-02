El primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Liverpool ha sido furor en las redes sociales. El video de la anotación se ha vuelto tendencia, y, además, la espectacular narración que hizo el reconocido narrador argentino, Bambino Pons.

Díaz anotó su gol al minuto 81, el 3-1 en la victoria del Liverpool contra el Norwich. El jugador se marchó al minuto 89 entre ovaciones.

El canto del Bambino

De inmediato el Bambino se volvió tendencia en Colombia, por su relato de la anotación. El estilo de Pons es reconocido por sus cantos utilizando ritmos de canciones famosas de diferentes géneros.



"Goooooool de luisi, de luisi, de luisiiito, lalalalalala; fue luisi, fue luisi, fue luisiiito, lalalala...", fue el canto de Pons para el gol del colombiano.



Hace referencia a una famosa canción de The Beatles llamada 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' , grabada originalmente en su álbum homónimo, The Beatles.

La canción fue compuesta por Paul McCartney, pero acreditada a Lennon/McCartney. En 1976, la canción fue lanzada como un sencillo con 'Julia', en el lado B.



La letra 'ob la di ob la da, life goes on, bra', era una expresión del conguero nigeriano Jimmy Scott, que era conocido de McCartney.



No es la primera vez que Pons utiliza el ritmo de esta canción para versionar su canto de gol. En su momento lo hizo también con el exdelantero colombiano Juan Pablo Ángel, al que le decía "Angeli-Angeli, Angelito. Lalalala". Ángel fue delantero del Aston Villa inglés.



DEPORTES

Más noticias de deportes