Desde que el guajiro Luis Díaz llegó al Liverpool ha despertado todo tipo de elogios por parte de la hinchada, la prensa y su equipo.



Sin embargo, hay un detalle que ha dificultado la comunicación con Jürgen Klopp, el entrenador del conjunto 'red', y es que el jugador llegó a Inglaterra sin saber inglés, mientras que Klopp no sabe hablar español.



(Lea también: Luis Díaz y Liverpool, listos para el duelo estelar contra Manchester City).

"Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Él está aprendiendo, yo no, así que tendremos esperar hasta que su inglés mejore. Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que habla constantemente con él. Pero obviamente es bastante natural. Por eso juega como juega”, dijo el entrenador hace unas semanas.



Es por eso que Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, habló en entrevista con 'Gol Caracol' sobre este tema, y sobre otros aspectos del día a día del futbolista.



En primer lugar, Ponce resaltó que las personas británicas "son muy amables, súper atentos y siempre están pendientes de nosotros, nos atienden muy bien".



(Puede leer: Luis Díaz despierta elogios y 'celos' de Dirk Kuyt, leyenda del Liverpool).

El inglés es muy difícil, antes la lengua se enredaba mucho, pero ahora fluye más. Espero que pronto hablemos inglés muy bien FACEBOOK

TWITTER

Dijo que, si tuviera que elegir lo que más le ha gustado de Liverpool, sería el estadio: "Me fascina como se viven los partidos. Me quedo con eso, y mi casa. El estadio me encanta".



En cuanto a las clases de inglés del guajiro, su esposa afirmó que tienen una profesora del idioma en casa, pero que a Díaz le queda poco tiempo libre. "Cuando tiene la oportunidad llama a la profesora y le dice cuándo puede. No habla fluido, se sabe algunas palabras; le dicen unas frases y entiende una palabra y por ahí lo lleva", indicó.



"Yo también llevo las clases, pero estuvimos ahorita en Colombia y perdimos un par. El inglés es muy difícil, antes la lengua se enredaba mucho, pero ahora fluye más. Espero que pronto hablemos inglés muy bien", añadió Ponce.

Frente a la pregunta de cómo es su vida en Inglaterra, ella respondió que "es muy normal" y que cuando Díaz entrena temprano suele desayunar en el club, y almuerza también allá o en la casa.



"Come lo normal, lo que todos comen, arroz, proteína, ensalada, granos. Después de almorzar, se queda con la bebé jugando con ella, después mira partidos, ve Youtube. Luego duerme un rato, vamos a cenar afuera, nada del otro mundo", aseguró para 'Gol Caracol'.



(Le puede interesar: Luis Díaz, en el equipo ideal de la semana de la Champions League).



Por otro lado, Ponce también respondió sobre lo que extrañaba de Porto, y dijo que "es una ciudad muy linda, la comida era muy rica allá. La gente es muy amable, mi hija es portuguesa, así que pronto estaremos visitando por allá".



Además habló acerca de Roma, la hija de la pareja, y contó que están "enamorados perdidamente" de ella, quien nació en noviembre del 2021. "Luis Fernando, como papá, no es porque sea el papá de mi hija, pero ama a su hija y ella a él; cuando lo ve es como 'llegó mi padre'. Fue una decisión que planeamos. No tengo palabras, estamos felices, nos vamos adaptando a todo. Estamos agradecidos con Dios", dijo.

Por último, Ponce aseguró que, aunque extrañan a su familia y la comida colombiana, sabe que en el país "todos están super orgullosos" de Díaz porque "saben de la lucha que tuvo que hacer para llegar donde está".



"Luis merece todo lo bueno de este mundo por ser tan disciplinado y guerrero. La tuvo tan dura y mira... esto es para que nos demos cuenta que todo, con sacrificio, se puede lograr", puntualizó.



Cabe resaltar que Luis Díaz está a escasas horas de jugar uno de los partidos más trascendentales del Liverpool en esta temporada. Este domingo, a las 10:30 a. m., el equipo 'red' visita al Manchester City, por la fecha 32 de la Premier League, con un solo objetivo: quitarle el liderato del torneo.



(Siga leyendo: Semana Santa: días de Champions, Libertadores, Luis Díaz, Liverpool y más).

ELTIEMPO.COM