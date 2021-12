Prensa inglesa elogia a Luis Díaz: ‘El Cristiano Ronaldo colombiano’

El colombiano Luis Díaz sigue en la mira de varios grandes de Europa, tras su gran actuación en la Copa América, donde fue el goleador junto a Lionel Messi y además fue distinguido como la revelación del torneo. Pero además, el guajiro lo ha ratificado con sus actuaciones en el Porto.

La prensa inglesa pone a Díaz en la mira del Liverpool, al que podría llegar, incluso, en este mismo mercado de fichajes de invierno. Eso sí, la cláusula de 80 millones de euros tiene que hacer parte, necesariamente, de la negociación.



(Lea también: El ilegal 'pacto de caballeros' que tiene a 16 equipos en la mira de la SIC)

Los elogios de Four Four Two a Luis Díaz

La revista inglesa Four Four Two llenó de elogios a Díaz e incluso marcó una frase contundente sobre el nivel del colombiano: lo calificó como el ‘Cristiano Ronaldo colombiano’.



"El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Jürgen Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Mané, pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque", fue la descripción de la publicación sobre el juego del exjugador del Junior de Barranquilla.

Facebook Twitter Linkedin

Publicación de Four Four Two sobre Luis Díaz. Foto: Four Four Two



Four Four Two recalca la urgencia de la posible llegada de Díaz, teniendo en cuenta las bajas que va a tener el Liverpool en enero.



(Lea también: El castigo a James Rodríguez por manotear al árbitro en Catar)



"La Copa Africana de Naciones comienza el 9 de enero. Con Mohamed Salah y Sadio Mané involucrados en la competencia, el Liverpool espera que uno o ambos de sus delanteros superestrellas no estén disponibles hasta por un mes. Por eso, tienen en la mira a Díaz, estrella del Porto. Necesitan refuerzos", aseguró la publicación.



Pero además, el medio recalca la necesidad que tiene Klopp de refrescar el ataque de su equipo. "Klopp está buscando formas de revitalizar al equipo manteniendo el núcleo y, aunque muchos jugadores han firmado nuevos acuerdos el año pasado, el alemán puede querer rejuvenecer esta posición clave para mantenerla fresca", señaló.



(En otras noticias:

Díaz podría jugar en varias posiciones en Liverpool

También señala la posibilidad de que Díaz, incluso, pueda jugar en otra zona de la cancha. “Existe la clara opción de que Díaz pueda ser utilizado en el mediocampo. El jugador de 24 años ha jugado la mayor parte de su carrera en la banda izquierda, pero con Liverpool a menudo liviano en el área del medio campo debido a lesiones y el ejemplo de Harvey Elliott funcionando más profundamente en el equipo, Díaz podría aprender a jugar como un número 8”, concluyó.



DEPORTES