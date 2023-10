¿Por qué no jugó Luis Díaz en gran victoria de Liverpool en Liga de Europa?

Con una goleada contundente el Liverpool dejó en evidencia en Anfield al Toulouse que entrena el español Carles Martínez, que encajó su primera derrota en la Liga Europa y asumió la superioridad del conjunto inglés, erigido en el líder del Grupo E.

El equipo de Jurgen Klopp, que no tuvo al colombiano Luis Díaz, plasmó sin contratiempos una superioridad palmaria que le asentó como dominador, en solitario, del cuarteto. Con tres puntos de ventaja sobre el Toulouse, seis sobre el LASK Linz austríaco y el Union St. Gilloise belga.



La resistencia del Toulouse duró media hora. Tomó ventaja el Liverpool en el minuto 9 con el gol de Diogo Jota pero Thijs Dallinga obtuvo el empate para los visitantes.



Pero en el 30, el japonés Wataru Endo puso por delante al cuadro de Klopp y cuatro más tarde el uruguayo Darwin Núñez alargó la ventaja inglesa que se agrandó definitivamente en la segunda parte, en el minuto 65, con el tanto de Ryan Gravenberch.



La goleada la redondeó Mohamed Salah, en el tiempo añadido. El egipció saltó al campo para jugar los últimos veinte minutos y logró marcar.



¿Por qué no jugó Luis Díaz? El colombiano estuvo en el banco de suplentes, pero no tuvo minutos en el partido de la Liga de Europa. Klopp aprovechó la amplia ventaja en el partido para reservar al extremo para el partido del domingo contra el Nottingham Forest, en la Premier League. Liverpool en el campeonato local marcha cuarto en la tabla con 20 puntos

EFE

