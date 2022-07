Luis Díaz ya está en Liverpool entrenando, realiza, como sus demás compañeros, la pretemporada con el elenco que dirige Jurgen Klopp, con miras al arranque de la Liga premier en un mes.

El colombiano pasó varios días en el país, en su tierra, con los suyos, pero ya se alista para la dura temporada con el club inglés.



Liverpool salió de Sadio Mané, quien fue al Bayern Múnich, y en esa idea de armar al equipo para lo que viene, pues podría desprenderse de otro jugador, gran amigo de Díaz.

El movimiento

Mohamed Salah, la otra figura del club, fue renovado por los próximos tres años, pero hay una operación que se puede concretar en el futuro.



Klopp había dicho en el pasado que un jugador de 100 millones de libras esterlinas en Liverpool significaría que él ya no tendría trabajo. Sin embargo, dado que se espera que el Liverpool haga un esfuerzo descomunal por Jude Bellingham, del Borussia Dortmund, que incluso superaría esa cifra, la frase empezará a jugar en su contra.



Hace unos días se dejó ir a Kalvin Phillips, joya del Leeds United que eligió al Manchester City, y sufrir otro golpe de este tamaño no es lo más coonveniente.

Roberto Firmino, Alisson Becker y Fabinho. Foto: EFE

Claro que el tema no es fácil. Eso llevaría al Liverpool a perder otra ficha, en este caso Roberto Firmino, el único del antiguo tridente que aún no resuelve su renovación.



Firmino es uno de los más cercanos a Díaz, pero ha ido perdiendo terreno, en una especie de coletazo del desembarco del guajiro en Anfield, pues Mané pasó a ser centrodelantero para abrirle espacio y el resultado fue tan bueno que 'Bobby', como lo llaman en el club, no fue más un indiscutible.



