Sobre las 3 p.m. de este miércoles, el Liverpool saltará a la cancha del estadio Giuseppe Meazza para enfrentar al Inter de Milán en duelo válido por los octavos de final de la Liga de Campeones.



La expectativa por el debut de Luis Díaz, quien ha sido considerado como el flamante refuerzo del equipo 'red' del 2022, es inmensa. Sin embargo, considerando que el delantero colombiano no lleva más de dos semanas en suelo británico, y que en la ofensiva hay piezas que parecen fijas, la prensa inglesa da a entender que el guajiro podría empezar como suplente.



¿Qué posibilidades tiene 'Lucho' de estrenarse en la Champions League con su nuevo equipo?

La esperanza de 'Lucho'

Luis Díaz llegó a Liverpool y debutó en menos de 48 horas. Lo hizo en la FA Cup, un torneo que todavía está en sus primeras fases. Luego, en el partido frente al Leicester City, por Premier League, el futbolista guajiro tuvo minutos como titular. Sin embargo, para ese entonces, el equipo 'red' no contaba con todas sus fichas sobre la mesa.



En el estreno de Díaz, Sadio Mané y Mohamed Salah no estaban disponibles con el club porque disputaban la final de la Copa de África. Para el encuentro liguero, el senegalés Mané seguía ausente. De ahí que 'Lucho' haya ocupado su lugar, sin inconvenientes, en el flanco izquierdo de la delantera.



El pasado fin de semana, el Liverpool enfrentó al Burnley, el colero de la primera división del fútbol inglés. Mané ya estaba de vuelta y Díaz no jugó. Al terminarse el encuentro, el DT Jürgen Klopp manifestó que había que dejar que el colombiano se adaptara y que aquél era un partido "especial".



"Luis es un gran chico, un jugador de clase mundial. Ya lo ha demostrado en los dos partidos que ha jugado. El otro día no jugó, porque es un jugador nuevo y tenemos que darle tiempo para que se acostumbre al equipo", añadió el timonel alemán este martes.



Ahora, a escasos instantes de que ruede la pelota en la cancha del Inter, Sadio Mané, en teoría el dueño de su puesto en la alineación, dijo que no lo veía "como una competencia".



"Creo que todo el mundo sabe que Klopp es un gran entrenador. Está acostumbrado a esta situación, asegurándose de que todos estén felices y creo que seguirá haciendo lo mismo”, explicó el campeón de la Copa África tras ser cuestionado por el hecho de que juegan en la misma posición.



Así las cosas, Luis Díaz podría tener minutos en el juego de este martes. Pero, como dan a entender las palabras y los hechos, a lo mejor no como titular.



