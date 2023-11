Bomba: Luis Díaz, en la mira del Barcelona; así sería el negocio con Liverpool

Luis Díaz ya dejó atrás el triste episodio del secuestro de sus padres, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, y, con un respaldo general del mundo del fútbol, sigue brillando con el Liverpool.

El guajiro, además, es esperado en las próximas horas en Barranquilla, donde se integrará a los entrenamientos de la Selección Colombia, pensando en la fecha doble de la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026.



(Lea: Luis Díaz y su padre rompen en llanto: sentido encuentro a su llegada a Colombia)

El gran momento que vive Díaz en Inglaterra lo ha puesto en la mira de otros equipos y ahora, según versiones de prensa, podría cambiar de club y pasar a otro gigante del fútbol mundial, el FC Barcelona.



Cabe recordar que el club catalán estuvo interesado en el colombiano, pero no pudo ficharlo por temas económicos: tenía que transferir a una de sus figuras de entonces y todo apuntaba a que el francés Ousmane Dembelé iba a dejarle el espacio a Díaz.



Sin embargo, Dembelé no aceptó irse del Barça y por eso Lucho no llegó a un club del que es hincha confeso.

Ousmane Dembelé. Foto: EFE

Así podría llegar Luis Díaz al Barcelona

Ahora, según el periodista Christian Martín, de DSports, la opción de que Díaz llegue al Barcelona podría reactivarse.



“En el Liverpool están esperando en algún momento del Barcelona una oferta por Luis Díaz. Sabemos que es confeso hincha del Basrcelona, que le gustaría a él y su familia. Laporta lo quería traer pero los números no daban”, afirmó Martín.



La llegada de Díaz a Cataluña está ligada al paso de un jugador del Barça al Liverpool. Y, según la versión de Martín, el que podría vestirse de rojo sería el neerlandés Frenkie de Jong, de 26 años, la misma edad del colombiano.

BARCELONA IRÍA A LA CARGA POR LUIS DÍAZ 🚨



▶️ El equipo español estaría interesado en el jugador de Liverpool y Frenkie De Jong podría entrar en la negociación.



¿Te gustaría ver al colombiano en el equipo Culé? 🧐 🎙️ #FútbolTotal pic.twitter.com/OZHh090XZL — DSports (@DSports) November 13, 2023

Por ahora, el tema solo pasa por una especulación de mercado y Díaz mantiene buenos números con el Liverpool, club con el que ha jugado 61 partidos, ha marcado 15 goles y ha aportado 9 asistencias, desde su llegada en enero de 2022.

Es esperado

El extremo Luis Díaz, del Liverpool, lidera la convocatoria de 26 jugadores con los que Colombia enfrentará el 16 de noviembre a Brasil en Barranquilla y el día 21 a Paraguay en Asunción.



El atacante de 26 años aparece en el listado del técnico argentino Néstor Lorenzo en un contexto personal difícil por lo que vivió su padre, Luis Manuel Díaz, quien fue estuvo secuestrado 12 días por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue dejado en libertad este jueves.



En el llamado de Lorenzo también figuran el creativo James Rodríguez, del Sao Paulo; el portero Camilo Vargas, del Atlas; el central Dávinson Sánchez, del Galatasaray; el volante Matheus Uribe, del Al Sadd catarí, y el atacante Rafael Santos Borré, del Werder Bremen.

Luis Díaz fue recibido entre aplausos. Foto: Captura de pantalla

Entre tanto, las principales novedades son el creativo Jaminton Campaz, figura del Rosario Central, y Jhon Córdoba, goleador del Krasnodar ruso.



En la lista no figuran nombres habituales como el de los lesionados Juan Guillermo Cuadrado, del Inter de Milán, y Yerry Mina, de la Fiorentina, así como el del mediocentro Wílmar Barrios, del Zenit, quien no ha mostrado su mejor nivel en los últimos partidos de Colombia.



Tampoco aparece el experimentado goleador Radamel Falcao García, del Rayo Vallecano. Colombia llega a esta doble jornada en el quinto lugar con seis puntos, producto de tres empates y una victoria.



(Jhon Arias no estará contra Brasil y abre un hueco en la Selección: ¿cómo reemplazarlo?)



