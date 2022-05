La pelota va cayendo y Luis Díaz la va mirando, la va siguiendo para que no se le pierda, la amarra con la mirada, la atrae hacia su cuerpo que empieza a contorsionarse, y cuando ya la tiene cerquita se lanza en acrobacia, el flote en el área, el vuelo de espaldas; entonces clava la chalaca y manda ese balón dócil a la red brasileña, así fue en la pasada Copa América; quizá sea el mejor gol que hizo en el 2021, y en sus 24 años, pero ha hecho más cosas, su repertorio va de la chilena al taco, del túnel a la bicicleta, en tierra y en aire, en la Copa América o en la Champions, con Porto, con la Selección.



(Le puede interesar: Colombianos en la Liga Premier: los traspasos más costosos)

Díaz fue el mejor futbolista colombiano del 2021 y en el arranque del 2022 llegó oficialmente a integrar el Liverpool.



Le puede interesar: (Luis Díaz: vea el golazo de cabeza que marcó con Liverpool vs. Villarreal)



El colombiano Luis Díaz comenzó de suplente en el partido Villarreal vs. Liverpool, el de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones.



El club inglés se fue al camerino con el 0-2, con la serie empatada y un mal juego, pero todo cambió para el segundo.



Díaz ingresó para la segunda parte y al minuto 67 anotó este golazo, que pone al Liverpool con un pie en la final, tra el 2-2, pero luego Sadio Mané puso el 2-3.



Luis Díaz es un nombre común en Colombia, cualquier persona se llama Luis Díaz, pero en el mundo del fútbol ya tiene resonancia. En Europa, decir Luis Díaz es hablar de un futbolista que intriga, porque tiene un fútbol que emociona, un juego de trucos. Allí hablan de él con la certeza de que están ante un jugador deslumbrante, diferente. Un Díaz que es atrevido, que no se esconde en la cancha. Un Luis que lanza chalacas incluso a Brasil. En Portugal, donde jugó desde el 2019, no dudaron de su temporada especial.



Y es un Luis Díaz tan sencillo, tan persona, tan callado. Un Díaz amigable, tímido. Un Díaz que solo explota en la cancha, donde sigue siendo silencioso, pero donde está dispuesto a inventar jugadas que hacen ruido: es que su fútbol siempre es novedad. Pero íbamos en que es muy sencillo, un Díaz que no vive en la polémica.

De Fideo a Lucho

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz celebra en Portugal. Foto: AFP

Era tan flaquito que nadie lo llamaba Luis ni Lucho, era simplemente el 'Fideo'. Así era como le decían cuando recién empezaba a soñar con aquello del fútbol. Entonces no pensaba en la Selección, ni en Porto ni en hacerle goles de chilena a Brasil, o de pronto sí, pero simplemente jugaba, agarraba la pelota y no la soltaba, la cabeza raspando el césped, hasta que se le acababa la cancha y seguía corriendo. Así era el 'Fideo' Díaz en el equipo de su tierra, Barrancas, en La Guajira, donde nació, con sus raíces wayús, aunque no ciento por ciento wayú, como él mismo ha dicho. Pero era flaquito, mucho, casi desnutrido. Así lo recuerdan los que lo conocieron en esa época.



John 'Pocillo' Díaz, exfutbolista y entrenador, fue uno de los primeros en la carrera de Luis. Lo vino a conocer en el 2015, en el primer Campeonato Nacional de Indígenas. Aún hoy, seis años después, lo recuerda llegar detrás de su papá, con su caminadito frágil, su mirada inocente, como temerosa. Pocillo y Carlos el 'Pibe' Valderrama fueron los encargados de definir una Selección Colombia indígena. Y ahí quedó Díaz, o el Fideo, y cómo no si en la primera pelota ya los dejó boquiabiertos.

(Lea también: Carlo Ancelotti habla de la Champions y su retiro del fútbol)



“Ese flaco desde el comienzo era desgarbado, desnutrido, pero tenía cosas interesantes, jugaba de delantero y no levantaba nunca la cabeza, pero a la hora de gambetear y de tener la pelota en los pies era muy rápido, y claro, lo escogimos”, le cuenta el Pocillo a EL TIEMPO, y relata que cuando llegó a Bogotá venía en pantaloneta y esqueleto, porque no sabía cómo era el clima. Tuvieron que salir ellos a conseguirle ropa.

Lo ubicaron como volante externo por la derecha, sí, por la derecha fue por donde arrancó, pero rápidamente se dieron cuenta de que tenía la tendencia de ir hacia adentro de la cancha para patear, entonces quedaba perfilado con la izquierda, que carecía de toda potencia. Así que Pocillo y el Pibe lo movieron a la izquierda para que hiciera lo mismo, solo que con su perfil, y sus remates llevaban dinamita. “Luego tratamos de que fuera más asociativo, porque Luis cogía la pelota y no se la daba a nadie”, recuerda entre risas el Pocillo.



(Además: Luis Díaz: la 'bolsita de regalo' que sorprendió con Liverpool en Villareal)



En esa Copa América Indígena, que fue en Chile, Díaz hizo 7 goles en total; Colombia fue subcampeón, y él jugó tan bien que un equipo en Arica se lo quería quedar. Pocillo cuenta que la Organización Indígena no lo dejó y Barranquilla FC ya lo tenía visto. Fue cuando pasó a las manos del técnico Arturo Reyes, hoy entrenador del Junior.

Entonces, el 'Fideo' Díaz empezó a ser Lucho Díaz. Subió masa corporal, porque eso era obligatorio, pero esa etapa no fue fácil. El DT Carlos 'Piscis' Restrepo lo llevó a la Selección Colombia sub-20 en 2017, pero al principio dudó en llevarlo al Suramericano de Ecuador.

Con él tuvimos dudas desde lo médico por su tema físico y la respuesta que pudiese entregar. Se hablaba de desnutrición y de no tener el músculo para soportar un Suramericano FACEBOOK

TWITTER

“Estamos al frente de un caso de ejemplo para la juventud, por la manera como aparece y lo que es hoy. Con él tuvimos dudas desde lo médico por su tema físico y la respuesta que pudiese entregar. Se hablaba de desnutrición y de no tener el músculo para soportar un Suramericano. Lo convocamos, pero pensando más en cerrar los juegos. Y ahí, él marca un camino con muchas personas ayudándole. Es un muchacho que por su humildad es muy receptivo, dispuesto a crecer y a dar lo mejor y a sacrificarse para llegar a la élite”, cuenta el Piscis.



(Lea también: Carlo Ancelotti habla de la Champions y su retiro del fútbol)

En el 2017 pasó al Junior de Julio Comesaña, y rápidamente conquistó a la afición con sus gambetas. Luego dio el salto al Porto de Portugal, donde hoy no deja de deslumbrar y donde ya ganó una Liga, una Copa y una Supercopa. Hoy es otro Díaz, con la misma mirada, con la misma gambeta, pero es otro. “Hoy le vemos un rendimiento extraordinario por su esfuerzo para mejorar en lo físico, armarse mejor, y hoy es desequilibrante, con velocidad y habilidad, juega de extremo, es veloz, y con gol”, dice el Piscis.

Un 2021 especial para Díaz

Facebook Twitter Linkedin

El guajiro Luis Díaz junto a Salah, en una de las celebraciones de un gol. Foto: EFE

Luis Díaz ahora ya es un nombre propio, resonante. La Federación Internacional de Historia y Estadística lo incluyó entre los 32 mejores del 2021, una lista donde se codeó con Messi y Ronaldo. Fue el mejor futbolista de Colombia en la pasada Copa América de Brasil, donde hizo cuatro goles, y compartió Botín de Oro con Messi. La Fifa lo destacó como uno de los mejores del año pasado. El DT del Milan, Stefano Pioli, dijo antes de enfrentarlo en la Champions: “Si tengo que nombrar a un jugador, elegiré a Luis Díaz. Me impresionó por su calidad y velocidad”. Y Díaz cada semana anota y anota, y se inventa jugadas y hace que el público se sienta público de fútbol.

Hoy, sin duda, es la gran figura de la Liga en Portugal y uno de los mejores en la Champions League. Creo que no será posible quedarse en Portugal después del final de temporada FACEBOOK

TWITTER

En Portugal se enamoraron de Díaz. “Lo defino con una palabra: ¡fantástico!”, dice Joaquim Rita, quien es el periodista que vota en Portugal por el Balón de Oro y trabaja para Cadena SIC. “La temporada 20-21 era muy promisoria, no siempre era titular, pero este año explotó. Hoy, sin duda, es la gran figura de la Liga en Portugal y uno de los mejores en la Champions League. Creo que no será posible quedarse en Portugal después del final de temporada. Se marchará. Seguro. El fútbol portugués será pequeño para la calidad de Luis Díaz”, anticipaba hace unos meses.



(Lea además: Luis Díaz: vea la gran tijera que pudo ser gol con Liverpool vs. Villarreal)



Su cláusula para irse del Porto era de 80 millones de euros, y su valor en el mercado sube y sube (se dice que se fue por 40 millones de euros más bonos). Estuvo en la mira de varios clubes, Real Madrid, Chelsea, Bayern Múnich, Newcastle... Finalmente se lo llevó el Liverpool.



Un periodista que sigue de cerca al Porto es José Miguel Machado, del diario Récord, y también quedó sorprendido con Díaz. Esto dijo en 2021: “Es considerado, más o menos unánimemente, el mejor jugador en Portugal en la actualidad. Partido tras partido, en Liga y en la Champions, hace grandes actuaciones y demuestra su capacidad para ser decisivo. Tenemos que disfrutarlo mientras podamos porque el salto a un campeonato más destacado debería ser pronto. Será lo que quiera y jugará donde quiera. El FC Porto ganará mucho dinero con él”.

Díaz sigue en su vuelo, como si aún flotara y esperara la pelota que va cayendo para hacerle un gol de chilena a Brasil. En la Selección hace rato dejó de ser una alternativa para convertirse en un arma letal, desde la izquierda, ese carril por donde arranca a correr o a volar, como cuando era chico, solo que ya no sigue de largo, sino que ahora frena, engaña, se perfila y saca un remate. Así, con ese estilo callejero, es como Díaz, ese al que llamaban el Fideo, ya tiene peso en Europa.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO@PabloRomeroET