El colombiano Luis Díaz sigue de pretemporada con el Liverpool, después de sus primeros seis meses exitosos con ese equipo, al que llegó a comienzos del 2022.

El delantero se ha hecho figura y es uno de los jugadores importantes en la estrategia del técnico, Jurgen Klopp.



Con Díaz, Liverpool llegó a la final de la Liga de Campeones, la que perdió con el Real Madrid en París, y peleó hasta el último partido el título de la Liga Premier.

Juventus pone buen dinero, pero...



En la escuadra británica ya se dio la salida de uno de los jugadores referentes, pues Sadio Mane recaló en el Bayern Múnich, y aunque no se esperan más movimientos en Italia se habla de uno muy posible.



Se advierte que Juventus prepara una oferta por Roberto Firmino, quien no se ha visto en el campo de pretemporada en Austria y eso ha dado para muchos comentarios.



La ‘Juve’, se comenta, haría un ofrecimiento a Liverpool, pero este no llenaría las expectativas del club inglés.



The Mirror dijo que los 19,5 millones de euros es una cifra “demasiado baja”. Según Liverpool Echo, no hay deseo al interior del Liverpool de desprenderse de Firmino.



Deportes